El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos para esta instancia del campeonato. En el Grupo A habrá clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín,…

La Liga BetPlay ya conoce los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. Este sábado se realizó el sorteo que definió la conformación de los dos grupos, en los que Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín quedaron en el Grupo A, mientras que América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali integrarán el Grupo B.

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Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos para esta instancia del campeonato. En el Grupo A habrá clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, mientras que en el B se disputará el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. Además, Millonarios y Santa Fe quedaron en grupos diferentes, por lo que existe la posibilidad de una final bogotana si ambos equipos consiguen avanzar como líderes de sus respectivas zonas.

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Así quedaron conformados los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Grupo A

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Grupo B

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El sorteo también determinó los primeros enfrentamientos de cada zona. En el Grupo A, Independiente Medellín recibirá a Santa Fe, mientras que Once Caldas se medirá con Atlético Nacional.

Por su parte, en el Grupo B, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios y Atlético Bucaramanga jugará contra América de Cali.

Grupo A

Independiente Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Grupo B

Deportivo Cali vs. Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. América de CaliAsí quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: habrá clásico paisa y vallecaucano

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