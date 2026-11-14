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Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Clásicos regionales, rivalidades históricas y la posibilidad de una final entre los dos equipos de Bogotá. El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026
James Rodríguez y el resto del plantel de Atlético Nacional celebrando el segundo gol del equipo contra Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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La Liga BetPlay ya conoce los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. Este sábado se realizó el sorteo que definió la conformación de los dos grupos, en los que Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín quedaron en el Grupo A, mientras que América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali integrarán el Grupo B.

El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos para esta instancia del campeonato. En el Grupo A habrá clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, mientras que en el B se disputará el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. Además, Millonarios y Santa Fe quedaron en grupos diferentes, por lo que existe la posibilidad de una final bogotana si ambos equipos consiguen avanzar como líderes de sus respectivas zonas.

Lea: Así quedó la tabla de la Liga BetPlay: estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares

Así quedaron conformados los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Grupo A

  • Atlético Nacional
  • Once Caldas
  • Independiente Santa Fe
  • Independiente Medellín

Grupo B

  • América de Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios
  • Deportivo Cali

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El sorteo también determinó los primeros enfrentamientos de cada zona. En el Grupo A, Independiente Medellín recibirá a Santa Fe, mientras que Once Caldas se medirá con Atlético Nacional.

Por su parte, en el Grupo B, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios y Atlético Bucaramanga jugará contra América de Cali.

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Grupo A

  • Independiente Medellín vs. Santa Fe
  • Once Caldas vs. Atlético Nacional

Grupo B

  • Deportivo Cali vs. Millonarios
  • Atlético Bucaramanga vs. América de CaliAsí quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: habrá clásico paisa y vallecaucano
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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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Comentarios
  • Honesto(98692)Hace 4 horas
    El grupo A lo ganará Santa Fe y el grupo B America y esta será la final.
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