No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó el fixture de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los 20 equipos que integran la primera división del fútbol profesional colombiano conocieron este miércoles el rival con el que van a debutar en el próximo semestre.

Daniel Bello
11 de diciembre de 2025 - 12:54 a. m.
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campin de Bogotá, lo acompaña el jugador Hugo rodallega
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Dimayor realizó este miércoles el sorteo del fixture del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026, un acto que marca la ruta de lo que será un nuevo curso de la primera división del fútbol profesional colombiano.

El sorteo definió el punto de inicio de los 20 equipos de la primera división durante. El torneo iniciará en la segunda semana de enero y concluirá el 5 de junio. Los ocho mejores equipos, en lugar de avanzar a cuadrangulares, jugarán llaves de eliminación directa.

Cabe destacar que para la temporada 2026 regresarán a la máxima categoría Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo. Con su ascenso, el Estadio Jaraguay de Montería y el General Santander volverán a recibir fútbol de primera división.

Este será también el primer campeonato en el que no estará La Equidad bajo su nombre tradicional. Sus nuevos dueños confirmaron este mismo miércoles el cambio de identidad. El club competirá oficialmente como Internacional de Bogotá. La institución presentó su nuevo escudo.

El sorteo dejó además un detalle llamativo, pues Junior y Tolima, finalistas de la Liga BetPlay 2025-II, volverán a verse las caras en la primera fecha del año entrante. Mientras preparan los primeros 180 minutos de la serie que definirá la estrella de diciembre, ya saben que su reencuentro en liga será inmediato.

Los dos grandes de Bogotá también conocieron los rivales que tendrán en sus respectivos debuts. Millonarios visitará al Atlético Bucaramanga en el Américo Montnaini, mientras que Santa Fe debutará en El Campín frente a Águilas Doradas.

Aunque aún no se han confirmado fechas ni horarios precisos para la jornada inaugural, sí está establecido que la Liga BetPlay arrancará en la segunda semana de enero, dando inicio a un semestre que también servirá para los futboleros como antesala del Mundial de 2026.

Así será la primera fecha de la Liga BetPlay 2026:

  • Junior vs. Deportes Tolima | Barranquilla
  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó | Medellín
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín | Pasto
  • Santa Fe vs. Águilas Doradas | Bogotá
  • Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali | Montería
  • Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas | Cúcuta
  • Atlético Bucaramanga Vs. Millonarios | Bucaramanga
  • Fortaleza vs. Alianza | Bogotá
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá | Cali
  • Deportivo Pereira Vs. Llaneros | Pereira
