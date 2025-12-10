Logo El Espectador
Champions League: Real Madrid no pudo con Manchester City y cayó en el Bernabéu

A pesar de abrir el marcador con un gol de Rodrygo, las anotaciones de Nico O’Reilly y Erling Haaland le dieron la vuelta a la historia.

Daniel Bello
10 de diciembre de 2025 - 10:02 p. m.
Real Madrid perdió con Manchester City en la Liga de Campeones (2-1).
Foto: EFE - Kiko Huesca
Real Madrid sufrió este miércoles una dura derrota en la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League tras caer 2-1 con Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso inclinaron la cancha en busca del empate pero se quedaron con las manos vacías.

El cuadro merengue abrió el marcador poco antes de la primera media hora de partido cuando Jude Bellingham lideró un ataque y abrió a la banda derecha, donde Rodrygo se escapó en velocidad y tras entrar al área cruzó un remate que venció la resistencia de Gianluigi Donnarumma.

El City tardó unos minutos en reaccionar y encontró el empate en una acción de balón parado. Thibaut Courtois estuvo atento para negarle el gol a Josko Gvardiol, pero le dejó el rebote servido a Nico O’Reilly, quien no perdonó y mandó la pelota al fondo de la red.

Antes del descanso la visita dio vuelta al marcador luego de que Erling Haaland fuera derribado por Antonio Rudiger dentro del área. El atacante noruego asumió la responsabilidad de ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos y no falló.

Xabi Alonso adelantó sus líneas con el paso de los minutos e inclinó la cancha en busca de la igualdad. Real Madrid asedió el área de los citizens en los minutos finales y estuvo cerca de firmar el 2-2 con un cabezazo de Endrick que se estrelló en el horizontal.

Manchester City supo administrar la ventaja y al final se quedó con la victoria, resultado que le permitió a los ingleses llegar a 13 puntos y escalar a la cuarta posición de la fase de liga. Los locales no pudieron sumar y ahora son séptimos con 12 unidades.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

