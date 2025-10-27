Estos son los convocados de Colombia para encarar el Mundial Sub-17 de Catar 2025

Escucha este artículo
La selección masculina Sub-17 de Colombia, liderada por Fredy Hurtado, publicó este lunes la lista oficial de los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2025, que se disputará en Catar entre el 3 y el 27 de noviembre próximos.
Será la séptima participación del combinado nacional en una cita orbital de esta categoría. El torneo será un nuevo reto para una generación que ilusiona y viene de ser subcampeona del Sudamericano que se celebró este año en las ciudades de Montería y Cartagena.
La tricolor viajará el miércoles 29 de octubre rumbo a territorio catarí , donde tiene el objetivo de superar sus mejores actuaciones históricas: los cuartos lugares alcanzados en Finlandia 2003 y Nigeria 2009. El debut será el próximo 4 de noviembre ante Alemania (9:45 a.m. hora colombiana).
El combinado nacional continuará su participación el 7 de noviembre frente a El Salvador (7:30 a.m.), y cerrará la fase de grupos el 10 de noviembre contra Corea del Norte (8:30 a.m.). Todos los compromisos tendrán como sede la Aspire Zone, en Doha.
En la convocatoria sobresale el nombre de Santiago Londoño González, delantero antioqueño formado en Envigado, quien ya ha despertado interés de equipos internacionales por su capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque.
A su lado estarán jóvenes promesas de clubes como Millonarios, Nacional, América, Junior, Santa Fe, Cali y Tolima, así como representantes de Fortaleza CEIF, Real Soacha Cundinamarca, Barranquilla FC y el L.D.U. Quito de Ecuador, que aporta el extremo Deivi Fernando Quiñones.
La lista fue elaborada por Fredy Hurtado, exfutbolista chocoano que jugó entre 1996 y 2014 en clubes como Deportivo Cali, Huila y Pasto. En su cuerpo técnico lo acompañan Hernando Patiño (asistente técnico), Mauricio Ortiz (preparador físico) y Hugo Tuberquia (entrenador de arqueros).
Los 21 futbolistas que representarán a Colombia en Catar 2025:
- Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
- Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
- Brait García Lobo – Deportivo Cali
- Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
- Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
- Kevin Angulo Angulo – América de Cali
- Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
- Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
- Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
- Didier Fabián Henao – Boca Juniors
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
- Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
- Santiago Londońo González – Envigado FC
- Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima
- David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
- Miguel Angel Agámez – Junior FC
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
- Yaiker David Moya – Junior FC
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
