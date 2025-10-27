Estos son los convocados de Colombia para encarar el Mundial Sub-17 de Catar 2025

Colombia viene de ser subcampeón en el Campeonato Sudamericano Sub-17 que se celebró este año. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

La selección masculina Sub-17 de Colombia, liderada por Fredy Hurtado, publicó este lunes la lista oficial de los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2025, que se disputará en Catar entre el 3 y el 27 de noviembre próximos.

Será la séptima participación del combinado nacional en una cita orbital de esta categoría. El torneo será un nuevo reto para una generación que ilusiona y viene de ser subcampeona del Sudamericano que se celebró este año en las ciudades de Montería y Cartagena.

La tricolor viajará el miércoles 29 de octubre rumbo a territorio catarí , donde tiene el objetivo de superar sus mejores actuaciones históricas: los cuartos lugares alcanzados en Finlandia 2003 y Nigeria 2009. El debut será el próximo 4 de noviembre ante Alemania (9:45 a.m. hora colombiana).

El combinado nacional continuará su participación el 7 de noviembre frente a El Salvador (7:30 a.m.), y cerrará la fase de grupos el 10 de noviembre contra Corea del Norte (8:30 a.m.). Todos los compromisos tendrán como sede la Aspire Zone, en Doha.

En la convocatoria sobresale el nombre de Santiago Londoño González, delantero antioqueño formado en Envigado, quien ya ha despertado interés de equipos internacionales por su capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque.

A su lado estarán jóvenes promesas de clubes como Millonarios, Nacional, América, Junior, Santa Fe, Cali y Tolima, así como representantes de Fortaleza CEIF, Real Soacha Cundinamarca, Barranquilla FC y el L.D.U. Quito de Ecuador, que aporta el extremo Deivi Fernando Quiñones.

La lista fue elaborada por Fredy Hurtado, exfutbolista chocoano que jugó entre 1996 y 2014 en clubes como Deportivo Cali, Huila y Pasto. En su cuerpo técnico lo acompañan Hernando Patiño (asistente técnico), Mauricio Ortiz (preparador físico) y Hugo Tuberquia (entrenador de arqueros).

Los 21 futbolistas que representarán a Colombia en Catar 2025:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londońo González – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

