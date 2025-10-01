Logo El Espectador
Cuba y un resultado agónico e histórico contra Italia en el Mundial Sub-20: video

El cuadro caribeño perdía 2-0 y logró reponerse. Sumó su primer punto en el torneo y se ilusiona con los octavos.

Redacción Deportes, con información de AFP
01 de octubre de 2025 - 11:43 p. m.
Michael Camejo (izq.) celebra su gol contra Italia en el Mundial Sub-20.
Foto: AFP - JAVIER TORRES
La selección de Cuba logró este miércoles un valioso empate 2-2 frente a Italia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-20 de Chile.

Los caribeños se levantaron de un 2-0 en contra y celebraron su primera unidad en el certamen.

Italia, subcampeona en Argentina 2023, parecía encaminada a una victoria cómoda gracias a los goles de Andrea Natali (14’) y Jamal Iddrissou (31’), pero la expulsión de este último en el descuento del primer tiempo cambió el rumbo del encuentro.

Michael Camejo se convirtió en héroe de los cubanos al transformar dos penales, primero al minuto 70 y luego al 87, con los que decretó la igualdad definitiva.

Con este resultado, Cuba quedó tercera del grupo con un punto en dos partidos, manteniendo vivas sus opciones de clasificar a octavos de final. En la última fecha, el sábado, jugarán contra Australia.

Resumen en video: así fueron los goles entre Cuba e Italia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

