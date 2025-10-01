Curry jugará con su hermano en los Warriors, es oficial: otros casos en la NBA

Los hermanos Curry ahora serán compañeros en la NBA. Foto: nba

A días de que empiece la nueva temporada de la NBA, los Golden State Warriors dieron un golpe mediático con dos anuncios: la llegada de Seth Curry, hermano menor de Stephen, y el fichaje del veterano Al Horford. Dos incorporaciones que refuerzan al equipo de San Francisco y marcan el inicio de una campaña con grandes expectativas.

Seth Curry, de 35 años, firmó contrato por un año como agente libre. Escolta de 185 centímetros, viene de promediar 10 puntos por partido con los Charlotte Hornets y se une al décimo equipo de su carrera tras pasar por Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn y Charlotte.

La gran novedad es que, por primera vez, compartirá vestuario con su hermano Steph Curry en los Warriors. Una dupla que despierta emoción entre los aficionados por el peso simbólico que tiene ver a los dos hermanos más reconocidos de la familia juntos en la misma franquicia que marcó una dinastía en la última década.

Horford, de los Celtics a Golden State

Además del movimiento de Seth, Golden State cerró el fichaje de Al Horford. El dominicano de 39 años, con 19 temporadas en la NBA, dejó a los Boston Celtics después de conseguir el título en 2024, el número 18 en la historia de la franquicia.

En su despedida, publicada en X, agradeció a la ciudad y a los aficionados por los años vividos.

Según ESPN, Horford firmó un contrato de varios años con los Warriors, lo que garantiza que será una pieza importante en la rotación interior del equipo de Steve Kerr. Su experiencia, versatilidad defensiva y capacidad de liderazgo le aportarán solidez a un conjunto que busca recuperar protagonismo tras temporadas irregulares.

La pretemporada para los Warriors comenzará este miércoles, mientras que el debut oficial de la nueva plantilla será el 21 de octubre frente a Los Angeles Lakers, en uno de los clásicos modernos más atractivos de la NBA.

¿Qué otros casos de hermanos hay en la NBA?

La historia de hermanos compartiendo equipo en la NBA tiene antecedentes. El caso más mediático de los últimos años es el de Giannis y Thanasis Antetokounmpo, quienes coincidieron en los Milwaukee Bucks entre 2019 y 2024, conquistando juntos el anillo en 2021.

Otro recordado es el de Marcus y Markieff Morris, gemelos que compartieron la camiseta de los Phoenix Suns entre 2013 y 2015. Más recientemente, los hermanos Wagner, Franz y Moritz, se han consolidado como parte del proyecto joven de los Orlando Magic desde 2021.

También está el caso de Brook y Robin López, quienes vistieron juntos los colores de los Milwaukee Bucks en dos periodos distintos, mientras que Justin y Aaron Holiday coincidieron en Indiana Pacers y, más tarde, en Atlanta Hawks. Otros ejemplos son los Martin en Charlotte, los Dragic en Phoenix y Miami, y los históricos Dominique y Gerald Wilkins o los gemelos Van Arsdale en los Suns.

Con la llegada de Seth Curry, Golden State se suma a esa lista y abre una temporada que promete mucho más que nostalgia: los Warriors no solo añaden talento y profundidad, sino también la fuerza simbólica de reunir a los Curry en un mismo vestuario, en un año donde el equipo buscará volver a la élite de la NBA.

