Colombia, en el Mundial Sub-20: las cuentas de la selección para clasificar

Colombia Sub-20 tendrá este jueves un examen crucial frente a Noruega en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos equipos llegan con tres puntos y el mismo saldo de goles tras debutar con victorias por la mínima diferencia, por lo que el duelo definirá quién toma la delantera en el Grupo F.

Para la Tricolor, se trata de un partido clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial de Chile, pues un triunfo dejaría sellada la clasificación a octavos de final. Sin embargo, hay más opciones para que los colombianos aseguren su lugar.

El equipo dirigido por César Torres deberá equilibrar la presión alta y una mejor circulación de balón, ya que contra Arabia Saudí sufrió en la generación de juego durante el primer tiempo.

Noruega es un rival con jerarquía física y táctica, que suele imponerse en el juego aéreo y en la administración de los tiempos. La eficacia en las pocas opciones que se presenten marcará la diferencia en un partido cerrado, en el que Colombia buscará confirmar su lugar entre los favoritos del grupo.

Antes que las cuentas, entendamos el formato del torneo

El Mundial Sub-20 de Chile 2025, que se disputa desde el 27 de septiembre e irá hasta el 19 de octubre, reúne a 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. El sistema de competencia establece que avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros, lo que amplía las opciones de clasificación.

El triunfo de Colombia en la fecha inaugural dejó muy bien parada a la selección. Un empate contra los noruegos, prácticamente, deja sellada la entrada a los octavos, pero incluso perdiendo el equipo de César Torres tiene buenas opciones.

Así clasificaría Colombia a los octavos del Mundial Sub-20

Colombia afronta el duelo contra Noruega con la tranquilidad de saberse muy cerca de la siguiente fase. Una victoria este jueves en Talca significaría la clasificación directa a los octavos de final del Mundial Sub-20, asegurando su boleto sin depender de ningún otro resultado y consolidándose como uno de los líderes del Grupo F.

El triunfo también le daría confianza al grupo dirigido por César Torres, que busca mantener el buen arranque mostrado en el debut frente a Arabia Saudí.

En caso de un empate, el panorama tampoco sería negativo para la Tricolor. Con cuatro puntos, Colombia tendría prácticamente asegurada su presencia en los octavos, ya que incluso en el peor de los escenarios entraría como uno de los mejores terceros. De esta manera, el partido contra Nigeria en la última fecha serviría más para ajustar detalles y competir por una mejor posición que para definir su permanencia en el torneo.

La derrota, aunque no sería un golpe definitivo, sí obligaría a Colombia a salir el domingo a buscar puntos frente a Nigeria para no poner en riesgo su clasificación. Más allá del resultado, la diferencia de gol será clave para definir posiciones en el grupo y los cruces en la siguiente fase.

Por eso, el equipo colombiano no solo debe pensar en avanzar, sino en hacerlo lo más alto posible en la tabla, con el objetivo de enfrentarse en octavos a uno de los mejores terceros y encaminar un camino más favorable en la etapa decisiva.

Así está la tabla del grupo F del Mundial Sub-20

Dónde ver el Mundial Sub-20: horario y TV del partido Colombia vs. Noruega

El Mundial Sub-20 en Colombia se transmite a través de DirecTV Sports, pero los partidos de la selección nacional también cuentan con señal abierta por el Gol Caracol y en la plataforma digital y gratuita ditu.

El compromiso frente a Noruega será este jueves a las 3:00 p.m., hora colombiana.

