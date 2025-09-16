No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll tras el América vs. Bucaramanga

Los Leopardos aprovecharon el empate en el Pascual Guerrero y ahora mandan en la Liga BetPlay 2025-II por diferencia de gol.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
17 de septiembre de 2025 - 02:55 a. m.
América vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero por la Liga BetPlay 2025-ll.
América vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero por la Liga BetPlay 2025-ll.
Foto: Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga salió fortalecido del Pascual Guerrero tras empatar 0-0 con América de Cali en el juego aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II.

El punto, que dejó a los escarlatas en su crisis, sirvió para que los ‘leopardos’ se treparan al liderato del campeonato.

Un empate triple en la cima

Con 21 unidades en 11 partidos, Bucaramanga comparte la cima con Junior y Fortaleza, aunque se queda con el primer lugar por diferencia de gol.

Tolima, Medellín, Llaneros, Nacional y Santa Fe completan por ahora el grupo de ocho clasificados de la Liga BetPlay. Cali es 10, Once Caldas es 12, Millonarios es 14 y América de Cali es último con tan solo siete puntos.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

