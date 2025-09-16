Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll tras el América vs. Bucaramanga

América vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero por la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Atlético Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Bucaramanga salió fortalecido del Pascual Guerrero tras empatar 0-0 con América de Cali en el juego aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II.

El punto, que dejó a los escarlatas en su crisis, sirvió para que los ‘leopardos’ se treparan al liderato del campeonato.

Un empate triple en la cima

Con 21 unidades en 11 partidos, Bucaramanga comparte la cima con Junior y Fortaleza, aunque se queda con el primer lugar por diferencia de gol.

Tolima, Medellín, Llaneros, Nacional y Santa Fe completan por ahora el grupo de ocho clasificados de la Liga BetPlay. Cali es 10, Once Caldas es 12, Millonarios es 14 y América de Cali es último con tan solo siete puntos.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador