EN VIVO: Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025
Envigado tiene la pelota
28′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Envigado domina la pelota y el partido, mientras que Millonarios se nota pasivo. La hinchada pide “huevos” desde la tribuna.
Se salvó Millonarios, otra vez
21′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Cobro de tiro de esquina, la pelota queda viva en el área, pero Envigado no definió con claridad para poner el 2-0 en el global.
¡Se salva Millonarios!
20′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Soto remató desde larga distancia en un tiro libre y por poco marca. Sin embargo, Diego Novoa estuvo mejor y atajó el remate.
Millonarios sigue buscando el gol
14′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Sin mucho éxito, Millonarios sigue incomodando a Envigado, que defiende con todo el marcador.
Millonarios lo intenta
10′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Millonarios ha tenido buenas opciones en ataque, pero no ha estado fino en la definición.
Leo Castro falla una oportunidad clara
3′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Leonardo Castro aprovechó una pelota en profundidad, pero se enredó al momento de patear. Opción clarísima de gol.
Primer disparo
2′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Buen dominio de Millonarios en el campo de Envigado. Beckham David recibió dentro del área y remató, pero el portero atajó.
¡Arranca el partido!
0′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)
Salen los equipos a la cancha
Ya se cantan los himnos en el Metropolitano de Techo.
En calentamiento
Los jugadores ya hacen su calentamiento en el estadio Metropolitano de Techo.
La previa de Millonarios
Millonarios ya está en el estadio
Alineación de Envigado
Envigado ya está en el estadio
Alineación de Millonarios
Previa del partido
Millonarios se juega una final anticipada esta noche en el estadio de Techo. Los Embajadores atraviesan un momento complicado en la Liga BetPlay, donde vienen de una dura derrota 3-0 frente a Alianza en Valledupar y ocupan el puesto 14 con apenas once puntos.
Ahora, tendrán que remontar el 1-0 de la ida ante Envigado si quieren clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.
El rival tampoco vive su mejor presente: los naranjas llegan tras empatar 1-1 con Águilas Doradas y caer 1-0 frente a Once Caldas, por lo que buscarán en Bogotá un triunfo que les devuelva confianza.
El vencedor de esta serie se medirá en cuartos de final al Deportivo Pereira. En las demás llaves de la Copa BetPlay destacan choques de alto voltaje como Medellín vs. Santa Fe, América vs. Junior y el duelo Once Caldas vs. Pasto, que se resolverá el 1 de octubre en Manizales con ventaja parcial 2-1 para el ‘blanco blanco’.
