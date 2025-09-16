No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

Los Embajadores necesitan remontarle a la Cantera de Héroes si desean acceder a los cuartos de la copa.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
17 de septiembre de 2025 - 01:41 a. m.
Partido entre Millonarios y Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Partido entre Millonarios y Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Foto: El Espectador - José Vargas
Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

Hace 5 horas

Envigado tiene la pelota

28′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Envigado domina la pelota y el partido, mientras que Millonarios se nota pasivo. La hinchada pide “huevos” desde la tribuna.

Hace 5 horas

Se salvó Millonarios, otra vez

21′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Cobro de tiro de esquina, la pelota queda viva en el área, pero Envigado no definió con claridad para poner el 2-0 en el global.

Hace 5 horas

¡Se salva Millonarios!

20′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Soto remató desde larga distancia en un tiro libre y por poco marca. Sin embargo, Diego Novoa estuvo mejor y atajó el remate.

Hace 5 horas

Millonarios sigue buscando el gol

14′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Sin mucho éxito, Millonarios sigue incomodando a Envigado, que defiende con todo el marcador.

Hace 5 horas

Millonarios lo intenta

10′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Millonarios ha tenido buenas opciones en ataque, pero no ha estado fino en la definición.

Actualización claveHace 5 horas

Leo Castro falla una oportunidad clara

3′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Leonardo Castro aprovechó una pelota en profundidad, pero se enredó al momento de patear. Opción clarísima de gol.

Actualización claveHace 5 horas

Primer disparo

2′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Buen dominio de Millonarios en el campo de Envigado. Beckham David recibió dentro del área y remató, pero el portero atajó.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Hace 5 horas

Salen los equipos a la cancha

Ya se cantan los himnos en el Metropolitano de Techo.

Hace 5 horas

En calentamiento

Los jugadores ya hacen su calentamiento en el estadio Metropolitano de Techo.

Hace 6 horas

La previa de Millonarios

Hace 6 horas

Millonarios ya está en el estadio

Hace 6 horas

Alineación de Envigado

Hace 6 horas

Envigado ya está en el estadio

Actualización claveHace 6 horas

Alineación de Millonarios

Hace 5 horas

Previa del partido

Millonarios se juega una final anticipada esta noche en el estadio de Techo. Los Embajadores atraviesan un momento complicado en la Liga BetPlay, donde vienen de una dura derrota 3-0 frente a Alianza en Valledupar y ocupan el puesto 14 con apenas once puntos.

Ahora, tendrán que remontar el 1-0 de la ida ante Envigado si quieren clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

El rival tampoco vive su mejor presente: los naranjas llegan tras empatar 1-1 con Águilas Doradas y caer 1-0 frente a Once Caldas, por lo que buscarán en Bogotá un triunfo que les devuelva confianza.

El vencedor de esta serie se medirá en cuartos de final al Deportivo Pereira. En las demás llaves de la Copa BetPlay destacan choques de alto voltaje como Medellín vs. Santa Fe, América vs. Junior y el duelo Once Caldas vs. Pasto, que se resolverá el 1 de octubre en Manizales con ventaja parcial 2-1 para el ‘blanco blanco’.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

