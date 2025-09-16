EN VIVO: Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

Partido entre Millonarios y Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios vs. Envigado, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

28′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Envigado domina la pelota y el partido, mientras que Millonarios se nota pasivo. La hinchada pide “huevos” desde la tribuna.

21′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Cobro de tiro de esquina, la pelota queda viva en el área, pero Envigado no definió con claridad para poner el 2-0 en el global.

20′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Soto remató desde larga distancia en un tiro libre y por poco marca. Sin embargo, Diego Novoa estuvo mejor y atajó el remate.

14′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Sin mucho éxito, Millonarios sigue incomodando a Envigado, que defiende con todo el marcador.

10′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Millonarios ha tenido buenas opciones en ataque, pero no ha estado fino en la definición.

3′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Leonardo Castro aprovechó una pelota en profundidad, pero se enredó al momento de patear. Opción clarísima de gol.

2′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Buen dominio de Millonarios en el campo de Envigado. Beckham David recibió dentro del área y remató, pero el portero atajó.

0′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. ENV 0 🟠 (GBL 0-1)

Ya se cantan los himnos en el Metropolitano de Techo.

Los jugadores ya hacen su calentamiento en el estadio Metropolitano de Techo.

Millonarios se juega una final anticipada esta noche en el estadio de Techo. Los Embajadores atraviesan un momento complicado en la Liga BetPlay, donde vienen de una dura derrota 3-0 frente a Alianza en Valledupar y ocupan el puesto 14 con apenas once puntos.

Ahora, tendrán que remontar el 1-0 de la ida ante Envigado si quieren clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

El rival tampoco vive su mejor presente: los naranjas llegan tras empatar 1-1 con Águilas Doradas y caer 1-0 frente a Once Caldas, por lo que buscarán en Bogotá un triunfo que les devuelva confianza.

El vencedor de esta serie se medirá en cuartos de final al Deportivo Pereira. En las demás llaves de la Copa BetPlay destacan choques de alto voltaje como Medellín vs. Santa Fe, América vs. Junior y el duelo Once Caldas vs. Pasto, que se resolverá el 1 de octubre en Manizales con ventaja parcial 2-1 para el ‘blanco blanco’.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador