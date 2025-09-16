No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Se robaron a Millonarios”: hinchas azules protestaron frente a Caracol Radio

Con pintura en el suelo, los aficionados marcaron la carrera séptima con duros mensajes contra las directivas en plena crisis azul.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de septiembre de 2025 - 11:45 p. m.
"Serpa y Prisa se robaron a Millonarios. Con Millos no se jode. Joseph y Gustavo, inviertan o vendan", fue el mensaje de los hinchas azules.
"Serpa y Prisa se robaron a Millonarios. Con Millos no se jode. Joseph y Gustavo, inviertan o vendan", fue el mensaje de los hinchas azules.
Foto: Archivo Particular
Los hinchas de Millonarios atraviesan un momento de profunda decepción con el equipo. Pasaron de soñar con el título junto Radamel Falcao García a vivir una crisis que llegó a dejarlos en el último lugar de la Liga BetPlay 2025-ll.

En El Campín, las protestas son ya parte del paisaje: trapos, cantos de reclamo y hasta la recordada acción simbólica de los Comandos Azules, quienes lanzaron tenis con el mensaje “pónganse en nuestros zapatos”, una manifestación que dio la vuelta al mundo y terminó precipitando la salida del técnico antioqueño David González.

La ilusión renació con la llegada de Hernán Torres, técnico querido por la afición tras devolverle la estrella en 2012 luego de 24 años de sequía.

Sin embargo, el repunte duró poco. Millonarios no pudo ganarle el clásico a Santa Fe (0-0), venció con polémica al Pasto (1-0) y volvió a caer estrepitosamente contra Alianza en Valledupar (3-0), una goleada que encendió la indignación de la hinchada, al punto de reclamarle directamente a los jugadores en el aeropuerto de regreso a Bogotá.

“Véalos ahí, un equipo de la C les metió 3-0. ¿Cuánto cobran? No se paran duro. Acá hay 20 que pueden coger un vuelo, el resto se está montando en un bus a viajar 18 horas y ustedes cagados de la risa, qué vergüenza. Profe —Hernán Torres—, si tiene que borrarlos a todos, bórrelos. Si tenemos que jugar con Sub-20 y quedar últimos, que quedemos. No se aguante eso porque le exige Serpa y Camacho", mencionó uno de los hinchas.

La protesta frente a Caracol Radio

En busca de ser escuchados y en la previa del partido de Copa BetPlay ante Envigado (serie 0-1 abajo), los aficionados pintaron un mensaje este martes en la carrera séptima con calle 67:

“$erpa y Amber se robaron Millonarios. Con Millos no se jode. Joseph y Gustavo, inviertan o vendan”. Además, los manifestantes pintaron una rata como símbolo de rechazo hacia la dirigencia del club.

La acción no fue casual. Millonarios, a través de su representación legal Azul y Blanco S.A., hace parte del grupo Amber Capital, controlado por el empresario francés Joseph Oughourlian, quien además es el principal accionista del Grupo Prisa, conglomerado al que pertenece Caracol Radio.

¿Qué pasó después?

Según testigos, personal de servicios generales acudió primero a limpiar la pintada y luego una cuadrilla terminó de borrarla.

Pero más allá de la acción puntual, la protesta reflejó la desconexión total entre directivos, jugadores e hinchada.

Todo indica que las manifestaciones seguirán mientras la crisis deportiva y la falta de inversión mantengan en vilo a los azules.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

