¡4-4! Vea los golazos que dejó el partidazo entre Juventus y Borussia Dortmund

Ocho goles, remontadas cruzadas y un desenlace agónico: Juventus y Dortmund firmaron un estreno de Champions para la historia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de septiembre de 2025 - 10:33 p. m.
Kelly Lloyd, de la Juventus, celebra tras marcar un gol durante el partido de la UEFA Champions League entre la Juventus FC y el Borussia Dortmund en Turín, Italia, el 16 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - Alessandro Di Marco
Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante Borussia Dortmund, este martes en el inicio de la Champions League 2025/26.

Después de un pálido primer tiempo, Juve y Borussia, protagonistas de la final de la Champions en 1997 ganada por los alemanes, metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

El club alemán se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy.

La Juve, colíder de la Serie A con 9 puntos de 9 posibles, igualó con un soberbio derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha devolvió la ventaja al Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65).

Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dušan Vlahović, equilibró de nuevo la balanza (2-2) en el 67.

Pero el Dortmund, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4.

En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

Fue un partido loco, nunca bajamos los brazos. Nuestro entrenador tiene una mentalidad, y este partido demostró que el equipo adoptó esa mentalidad”, subrayó el centrocampista juventino Khéphren Thuram.

La ‘Vecchia Signora’ de Igor Tudor enlazó este resultado con el 4-3 que venía de cosechar en el campeonato italiano ante el Inter de Milán.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

