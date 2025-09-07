Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras el partidazo Medellín vs. Nacional

Jugadores de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante el clásico paisa de la Liga BetPlay 2025. Foto: Atlético Nacional

¡Partidazo en el Atanasio Girardot! Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un gran duelo que terminó 3-3, con remontadas, dobletes, golazos y un ambiente a la altura del clásico paisa.

El Poderoso pegó primero con Brayan León apenas al minuto 5, pero Nacional respondió con contundencia: Facundo Batista marcó al 7 y al 23 para darle la vuelta en menos de media hora.

Medellín no se quedó atrás: Brayan León volvió a aparecer al 26 para empatar, y Leyser Chaverra marcó al 49 para adelantar al DIM.

Sin embargo, Nacional no bajó los brazos y encontró el empate definitivo al 77, gracias a Alfredo Morelos, que entró desde el banco para salvar un punto.

Fue un clásico vibrante, con opciones en ambos arcos, dos balones al palo para Nacional y un ambiente emocionante en las tribunas.

Todo lo contrario a lo vivido en Bogotá y Cali, donde los clásicos se quedaron sin goles ni emociones.

Millonarios y América, en el fondo de la tabla

En El Campín, Millonarios y Santa Fe firmaron un empate pálido que solo tuvo chispa en la rivalidad entre hinchadas.

En el Pascual Guerrero, América y Deportivo Cali igualaron 0-0 en medio del silencio de la hinchada escarlata, que decidió no entrar al estadio como forma de protesta por la crisis del equipo.

En Villavicencio, Llaneros venció 1-0 a Tolima con gol de Carlos Barreiro al minuto 34 y tomó aire en la tabla del descenso.

En Manizales, Once Caldas superó 1-0 a Deportivo Pereira con anotación de Jefry Zapata, quien fue expulsado minutos después.

La hinchada del Blanco Blanco también fue protagonista con un tifo inspirado en los cazafantasmas y un emotivo guiño a la Copa Libertadores 2004.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll

Con estos resultados, Junior sigue líder con 20 puntos y mejor diferencia de gol (+8), seguido por Medellín con los mismos 20 puntos pero +6.

Nacional es tercero con 17. Bucaramanga aparece sexto con 16 unidades, Santa Fe es octavo con 13, Cali décimo con 11, Once Caldas está en el puesto 17 con 9, Millonarios es 18 con 8 puntos y América se hunde en el fondo de la tabla, último con solo 6.

