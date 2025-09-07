Camila Osorio y Emiliana Arango buscan brillar en el WTA 500 de Guadalajara

María Camila Osorio y Emiliana Arango (gorra blanca), tenistas colombianas en los play-offs de la Copa Billie Jean King, que se realiza en el Club Hatogrande de Sopó. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un cuadro principal superpoblado de jugadoras europeas, las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango darán la cara por Latinoamérica en el torneo WTA 500 de Guadalajara, que se inicia el lunes.

Ambas raquetas colombianas vuelven a México, donde los títulos les han sido esquivos, aunque en torneos de categoría WTA 250.

Osorio fue subcampeona en Monterrey en 2022 y Arango perdió la final del torneo de Mérida este año.

Ubicada en el lugar 63 del ránking de la WTA, Osorio partirá como octava cabeza de serie en Guadalajara; en primera ronda enfrentará a la rusa Kamilla Rakhimova (65).

“Estoy muy feliz de regresar a mi segunda casa, vengo a disfrutar nuevamente de este gran torneo”, dijo Osorio, que jugará el Abierto de Guadalajara por cuarto año consecutivo.

La tenista originaria de Cucutá, de 23 años, busca en Guadalajara el cuarto título de su carrera, luego de que en abril se coronara por tercera vez en el WTA 250 de Bogotá.

Por su lado, Emiliana Arango (84 del ránking), de 24 años, saldrá por el primer título de su carrera. Su debut será ante la quinta preclasificada, la polaca Magda Linette (37).

La semana anterior, la jugadora de Medellín llegó a los cuartos de final de un WTA 125 que se celebró también en Guadalajara y en el que participaron tenistas que estarán en el cuadro principal la semana próxima, como la canadiense Rebecca Marino y la polaca Katarzyna Kawa.

Sakkari y Frech quieren repetir

El cuadro principal fue conformado con dos ausencias notables: la estadounidense Emma Navarro (11) y la española Paula Badosa (16) se bajaron del torneo en la capital de Jalisco después de haber sido anunciadas sus presencias.

Sin Navarro ni Badosa, el torneo se quedó sin jugadoras situadas en el top 20. Por ello, la primera sembrada es la belga Elise Mertens (21),que debutará en segunda ronda.

Mertens, de 29 años, saldrá por el undécimo título de su carrera en individuales. En junio se coronó en el torneo 250 de ‘s-Hertogenbosch, en Países Bajos.

En Guadalajara sí estarán dos excampeonas: la griega Maria Sakkari, ganadora en 2023, y la polaca Magdalena Frech, que defenderá el título que logró en 2024.

“Estoy muy contenta. Han pasado dos años, me complace mucho estar de vuelta”, dijo Sakkari, que no se presentó a la edición de 2024 a defender su corona.

Sakkari (64) enfrentará en la primera ronda a la francesa Elsa Jacquemot (91).

Frech (33), cuarta preclasificada, debutará en segunda ronda.

Además de Mertens y Frech, las otras dos cabezas de serie exentas de jugar la primera ronda son la rusa Veronika Kudermertova (25), segunda cabeza de serie, y la letona Jelena Ostapenko (26), tercera.

El WTA 500 de Guadalajara se disputará en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y repartirá un millón de dólares en premios.

Partidos de primera ronda:

Maria Sakkari (GRE) - Elsa Jacquemot (FRA)

Martina Trevisan (ITA) - Rebecca Marino (CAN)

Zeynep Sonmez (TUR) - Tatjana Maria (GER/N.6)

Polina Kudermetova (RUS) - Qualy

Storm Hunter (AUS) - Katerina Siniakova (CZE)

Emiliana Arango (COL) - Magda Linette (POL/N.5)

Alycia Parks (USA/N.7) - Qualy

Nikola Bartunkova (CZE) - Qualy

Sloane Stephens (USA) - Qualy

Camila Osorio (COL/N.8) - Kamilla Rakhimova (RUS)

Katarzyna Kawa (POL) - Iva Jovic (USA)

Qualy - Qualy

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador