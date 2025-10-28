Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la eliminación de Deportivo Cali

Deportivo Cali quedó eliminado tras perder contra Alianza en el Palmaseca en la Liga BetPlay 2025. Foto: Deportivo Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Liga BetPlay 2025-II entró en su tramo decisivo con la disputa de la fecha 18, que comenzó este lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el jueves 30. La jornada puede marcar el futuro de varios equipos que buscan un cupo a los cuadrangulares finales, mientras otros ya se despidieron de la pelea.

Por ahora, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Junior, Independiente Medellín y Fortaleza tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda. Los tres cupos restantes siguen en disputa entre Tolima, Águilas Doradas, Alianza Valledupar, Llaneros, América, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios, que se jugarán su clasificación en las próximas fechas.

El inicio de la jornada dejó una goleada contundente en Nariño. Deportivo Pasto superó 4-0 al Deportivo Pereira en el estadio La Libertad, con anotaciones de Patrick Preciado (19’), Yoshan Valois (50’), Santiago Jiménez (62’) y Facundo Boné (77’). El cuadro matecaña volvió a jugar con su plantilla sub-20 debido al conflicto económico con su plantel profesional, que todavía persiste.

Este martes, Águilas Doradas consiguió un triunfo agónico 1-0 sobre Envigado gracias a un penalti ejecutado por Jorge Obregón al minuto 89, en una jugada discutida que aseguró tres puntos clave para mantenerse en la pelea.

Más tarde, en Palmaseca, Alianza Valledupar venció 1-0 al Deportivo Cali con un gol de Edwin Torres (24’). El resultado dejó al Cali eliminado y confirmó la crisis del conjunto azucarero, que no logró reaccionar en casa. En contraste, Alianza sigue escalando posiciones y mantiene viva la ilusión de meterse entre los ocho.

La pelea por entrar a los ocho

La jornada continuará este miércoles 29 de octubre con duelos decisivos como Millonarios vs. Once Caldas en El Campín y Junior vs. Santa Fe en el Metropolitano de Barranquilla, enfrentamientos directos que pueden definir buena parte del panorama.

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025

Miércoles 29 de octubre

Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p.m.)

Junior vs. Independiente Santa Fe (6:10 p.m.)

Millonarios vs. Once Caldas (8:20 p.m.)

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima (4:00 p.m.)

Boyacá Chicó vs. América de Cali (6:10 p.m.)

Llaneros vs. Atlético Nacional (8:20 p.m.)

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la eliminación de Deportivo Cali

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador