Así quedó la tabla de la Liga de Naciones Conmebol tras la victoria de Colombia

Las jugadoras de Colombia posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección femenina de Colombia vive un inicio soñado en la Liga de Naciones Femenina 2025. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 2-1 a Ecuador en un partido duro y de alta intensidad disputado en Quito, y se consolidó como líder sólida de la tabla tras la primera doble fecha de la historia.

Los goles del conjunto colombiano llegaron por intermedio de Leicy Santos (44′), quien volvió a convertir de penalti y alcanzó tres tantos en el torneo, del que es la goleadora, y de la histórica Daniela Montoya (70′), autora de un golazo que amplió la ventaja. El descuento ecuatoriano fue obra de Nayely Bolaños (51′), también desde los doce pasos, en un compromiso exigente que mantuvo la tensión hasta el final.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia regresará a la acción el martes 28 de noviembre, en la fecha tres, cuando visite a Bolivia en El Alto, antes de tener descanso en la cuarta jornada, ya que la Canarinha al ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo no participó en esta edición.

La Liga de Naciones Femenina entregará dos cupos directos y dos más al repechaje para el Mundial de Brasil 2027, objetivo que la Tricolor ha comenzado a perseguir con paso firme y liderazgo absoluto.

Así quedó la tabla de la Liga de Naciones de la Conmebol tras la victoria de Colombia

Con esta victoria, Colombia sumó seis puntos de seis posibles, luego del 4-1 ante Perú en Medellín en su debut.

El combinado nacional encabeza la clasificación, seguido por Chile, Argentina y Venezuela, todas con cuatro unidades. Más atrás aparecen Ecuador (3), Uruguay (1) y, sin puntos, Paraguay, Perú y Bolivia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador