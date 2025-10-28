Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga de Naciones Conmebol tras la victoria de Colombia

Con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, la Tricolor derrotó a Ecuador, llegó a seis puntos y es líder de la primera eliminatoria femenina en la historia del continente.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
29 de octubre de 2025 - 02:11 a. m.
Las jugadoras de Colombia posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025.
Las jugadoras de Colombia posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025.
Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA
La selección femenina de Colombia vive un inicio soñado en la Liga de Naciones Femenina 2025. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 2-1 a Ecuador en un partido duro y de alta intensidad disputado en Quito, y se consolidó como líder sólida de la tabla tras la primera doble fecha de la historia.

Los goles del conjunto colombiano llegaron por intermedio de Leicy Santos (44′), quien volvió a convertir de penalti y alcanzó tres tantos en el torneo, del que es la goleadora, y de la histórica Daniela Montoya (70′), autora de un golazo que amplió la ventaja. El descuento ecuatoriano fue obra de Nayely Bolaños (51′), también desde los doce pasos, en un compromiso exigente que mantuvo la tensión hasta el final.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia regresará a la acción el martes 28 de noviembre, en la fecha tres, cuando visite a Bolivia en El Alto, antes de tener descanso en la cuarta jornada, ya que la Canarinha al ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo no participó en esta edición.

La Liga de Naciones Femenina entregará dos cupos directos y dos más al repechaje para el Mundial de Brasil 2027, objetivo que la Tricolor ha comenzado a perseguir con paso firme y liderazgo absoluto.

Así quedó la tabla de la Liga de Naciones de la Conmebol tras la victoria de Colombia

Con esta victoria, Colombia sumó seis puntos de seis posibles, luego del 4-1 ante Perú en Medellín en su debut.

El combinado nacional encabeza la clasificación, seguido por Chile, Argentina y Venezuela, todas con cuatro unidades. Más atrás aparecen Ecuador (3), Uruguay (1) y, sin puntos, Paraguay, Perú y Bolivia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Usuario(61819)Hace 28 minutos
Por qué Venezuela tiene 4 puntos si Colombia le ganó la fecha pasada.
