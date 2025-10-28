¡Para cerrar el estadio! Reviva los goles de Colombia en la Liga de Naciones 2025

La centrocampista colombiana #06 Daniela Montoya (D) celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

La selección femenina de Colombia volvió a demostrar su jerarquía en la Liga de Naciones Femenina 2025, al vencer 2-1 a Ecuador en un duelo intenso disputado en Quito, con dos goles llenos de calidad y carácter.

El primer tanto llegó al minuto 44, cuando Leicy Santos ejecutó con clase un penalti. La volante cobró ajustado al palo derecho, con precisión y serenidad, mientras la portera ecuatoriana se lanzó al lado contrario. Gol y ventaja merecida para Colombia, que dominaba el cierre del primer tiempo.

Ecuador reaccionó en el inicio de la segunda parte y empató al minuto 51, también desde el punto penal. Nayely Bolaños cobró rastrero y con potencia, un disparo bajo que Katherine Tapia alcanzó a tocar, pero no logró desviar. El empate puso suspenso en el estadio Rodrigo Paz Delgado y encendió el partido.

Sin embargo, la jerarquía de la Tricolor volvió a imponerse. Al minuto 70, Daniela Montoya cazó un rebote antes de la media luna y soltó un derechazo imparable que venció a la guardameta ecuatoriana.

Un golazo que selló el 2-1 definitivo y consolidó a Colombia como líder de la Liga de Naciones Femenina 2025 tras dos triunfos consecutivos.

Así quedó la tabla de la Liga de Naciones de la Conmebol tras la victoria de Colombia

Con esta victoria, Colombia sumó seis puntos de seis posibles, luego del 4-1 ante Perú en Medellín en su debut.

El combinado nacional encabeza la clasificación, seguido por Chile, Argentina y Venezuela, todas con cuatro unidades. Más atrás aparecen Ecuador (3), Uruguay (1) y, sin puntos, Paraguay, Perú y Bolivia.

