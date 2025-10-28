Logo El Espectador
Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025: vea los goles contra IDV

Con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, el club brasileño se impuso en la serie semifinal y avanzó a la final, en la que espera rival entre Lanús y Universidad de Chile.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
29 de octubre de 2025 - 02:35 a. m.
El delantero número 07 del Atlético Mineiro, Hulk, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre el Atlético Mineiro de Brasil y el Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
Foto: AFP - GLEDSTON TAVARES
Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

Con goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.

El argentino Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano en el minuto 63.

Universidad de Chile y Lanús definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.

El Galo, en medio de una irregular campaña, está de vuelta en una final continental: ganó la Copa Libertadores en 2013 y la Recopa Sudamericana en 2014 y el año pasado cayó ante el Botafogo en la definición del título de la Libertadores.

“El sueño ahora es ganar esta final”, celebró Hulk, de 39 años, en declaraciones a la cadena ESPN. “Dedico mi gol a Dios y a toda la afición, que nunca dejó de confiar en mí. Yo nunca voy a dejar de confiar en este club”, remató el atacante, que encadenaba 15 encuentros sin convertir goles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

