Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025: vea los goles contra IDV

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.
Con goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.
El argentino Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano en el minuto 63.
Universidad de Chile y Lanús definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.
El Galo, en medio de una irregular campaña, está de vuelta en una final continental: ganó la Copa Libertadores en 2013 y la Recopa Sudamericana en 2014 y el año pasado cayó ante el Botafogo en la definición del título de la Libertadores.
“El sueño ahora es ganar esta final”, celebró Hulk, de 39 años, en declaraciones a la cadena ESPN. “Dedico mi gol a Dios y a toda la afición, que nunca dejó de confiar en mí. Yo nunca voy a dejar de confiar en este club”, remató el atacante, que encadenaba 15 encuentros sin convertir goles.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador