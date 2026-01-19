Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de la Liga Betplay 2026-I tras todos los partidos de la primera fecha

El equipo Motilón cerró la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I con una sorpresiva derrota como local frente a Once Caldas.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Edwin Cardona marcó el gol de la fecha en la victoria 4-0 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I.
Foto: Atlético Nacional
Cúcuta Deportivo tuvo un regreso amargo a la primera división. A pesar de comenzar el partido arriba en el marcador gracias a un penal convertido por Jaime Peralta en el minuto 35, este mismo jugador fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 53′.

Este hecho condicionó todo el segundo tiempo, que estuvo marcado por la remontada de Once Caldas. Esta fue posible de la mano del goleador histórico del fútbol profesional colombiano, Dayro Moreno, quien anotó los dos tantos de su equipo.

Estos llegaron al minuto 62 y 87. El primero fue también producto de un lanzamiento desde los 11 pasos y el segundo fue gracias a una asistencia de Kevin Tamayo, quien le permitió a Moreno llegar a su doblete y cerrar el encuentro.

¿Qué equipo es líder de la Liga Betplay 2026-I?

Atlético Nacional es el primer líder del segundo semestre de 2026. El equipo verdolaga goleó 4-0 a Boyacá Chico y pica en punta de cara a las 18 fechas restantes. Lo sigue muy de cerca América de Cali, que venció 3-0 a Internacional de Bogotá.

En la tercera posición aparece Deportes Tolima, quien puso de cabeza el estadio Metropolitano de Barranquilla, venciendo 2-0 a Atlético Junior. En este último, hizo su debut oficial Luis Fernando Muriel, quien reemplazó a Teófilo Gutiérrez en el entretiempo.

En la cuarta plaza se cuela Llaneros, el cual también comenzó el campeonato con una victoria a domicilio 2-0. El derrotado fue Deportivo Pereira, que no vive su mejor momento a nivel deportivo, administrativo y especialmente económico. Estos fueron los demás resultados de la jornada.

Resultados de la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I

LocalMarcadorVisitanteFecha
Deportivo Pereira0-2Llaneros FC16/01
Fortaleza CEIF1-0Alianza FC16/01
América de Cali3-0Internacional de Bogotá17/01
Atlético Nacional4-0Boyacá Chico17/01
Atlético Bucaramanga2-1Millonarios17/01
Deportivo Pasto1-0Independiente Medellín18/01
Jaguares de Córdoba1-0Deportivo Cali18/01
Junior0-2Deportes Tolima18/01
Independiente Santa Fe1-1Águilas Doradas18/01
Cúcuta Deportivo1-2Once Caldas19/01

Tabla de la Liga Betplay 2026-I

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

