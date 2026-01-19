Así quedó la tabla de la Liga Betplay 2026-I tras todos los partidos de la primera fecha

Edwin Cardona marcó el gol de la fecha en la victoria 4-0 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I. Foto: Atlético Nacional

Cúcuta Deportivo tuvo un regreso amargo a la primera división. A pesar de comenzar el partido arriba en el marcador gracias a un penal convertido por Jaime Peralta en el minuto 35, este mismo jugador fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 53′.

Este hecho condicionó todo el segundo tiempo, que estuvo marcado por la remontada de Once Caldas. Esta fue posible de la mano del goleador histórico del fútbol profesional colombiano, Dayro Moreno, quien anotó los dos tantos de su equipo.

Estos llegaron al minuto 62 y 87. El primero fue también producto de un lanzamiento desde los 11 pasos y el segundo fue gracias a una asistencia de Kevin Tamayo, quien le permitió a Moreno llegar a su doblete y cerrar el encuentro.

¿Qué equipo es líder de la Liga Betplay 2026-I?

Atlético Nacional es el primer líder del segundo semestre de 2026. El equipo verdolaga goleó 4-0 a Boyacá Chico y pica en punta de cara a las 18 fechas restantes. Lo sigue muy de cerca América de Cali, que venció 3-0 a Internacional de Bogotá.

En la tercera posición aparece Deportes Tolima, quien puso de cabeza el estadio Metropolitano de Barranquilla, venciendo 2-0 a Atlético Junior. En este último, hizo su debut oficial Luis Fernando Muriel, quien reemplazó a Teófilo Gutiérrez en el entretiempo.

En la cuarta plaza se cuela Llaneros, el cual también comenzó el campeonato con una victoria a domicilio 2-0. El derrotado fue Deportivo Pereira, que no vive su mejor momento a nivel deportivo, administrativo y especialmente económico. Estos fueron los demás resultados de la jornada.

Resultados de la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I

Local Marcador Visitante Fecha Deportivo Pereira 0-2 Llaneros FC 16/01 Fortaleza CEIF 1-0 Alianza FC 16/01 América de Cali 3-0 Internacional de Bogotá 17/01 Atlético Nacional 4-0 Boyacá Chico 17/01 Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios 17/01 Deportivo Pasto 1-0 Independiente Medellín 18/01 Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Cali 18/01 Junior 0-2 Deportes Tolima 18/01 Independiente Santa Fe 1-1 Águilas Doradas 18/01 Cúcuta Deportivo 1-2 Once Caldas 19/01

Tabla de la Liga Betplay 2026-I

