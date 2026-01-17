Logo El Espectador
Edwin Cardona marcó un golazo desde mitad de cancha digno del premio Puskas: video

El volante verdolaga vio que Emiliano Denis estaba adelantado y no lo pensó dos veces para rematar desde su propio campo.

Daniel Bello
18 de enero de 2026 - 01:16 a. m.
Edwin Cardona marcó el gol de la fecha en la victoria de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó (4-0).
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional arrancó este sábado su camino en la Liga BetPlay 2026. Su primer examen tuvo lugar en el Atanasio Girardot y fue ante Boyacá Chicó. El momento que se robó las miradas tuvo lugar al minuto 55, cuando Edwin Cardona marcó un gol que dejó atónitos a los hinchas verdolagas.

El cuadro antioqueño, bajo la dirección de Diego Arias, era en la previa el favorito a quedarse con los tres puntos. Los antioqueños inclinaron la cancha desde los primeros minutos y antes del descanso abrieron el marcador por intermedio de Andrés Sarmiento.

Tras el descanso Edwin Cardona tuvo su momento para ser protagonista y no lo desaprovecho. El 10 del verde paisa vio que el portero rival, el uruguayo Emiliano Denis estaba adelantado, y desde su propia mitad sacó un derechazo que terminó al fondo de la red. Golazo.

Cardona se acercó al público para celebrar el gol con un ser querido. Luego se acercaron sus compañeros, quienes lo elogiaron por su precisión y poder de decisión. El capitán verdolaga demostró que todavía tiene una de las mejores pegadas del país.

Atlético Nacional ganó, gustó y goleó a Boyacá Chicó en el inicio de la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional abrió este sábado su camino en la Liga BetPlay 2026 con una victoria contundente por 4-0 ante Boyacá Chicó en el Estadio Atanasio Girardot. Los antioqueños se perfilan, no solo como un rival de cuidado para este semestre, sino como un serio candidato al título.

Los verdolagas dominaron de principio a fin y plasmaron en el marcador un triunfo que muestra ambición desde el primer partido oficial de la temporada. La visita, obligada a sumar por su cercanía con la zona de descenso, nunca supo reaccionar.

Tras los goles de Sarmiento y Cardona, Juan Rengifo asistió a William Tesillo, quien de cabeza puso el tercero con un cabezazo certero en un tiro de esquina. El cuarto y último llegó en el ocaso del encuentro, cuando Juan Bauzá finalizó una acción de contragolpe.

Con este resultado Nacional lidera de manera provisional la tabla de posiciones de la Liga BetPlay por diferencia de gol. Con los mismos puntos aparece América de Cali, que venció más temprano a Internacional de Bogotá en el Pascual Guerrero (3-0).

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

