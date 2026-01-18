Logo El Espectador
EN VIVO: Santa Fe empata 0-0 con Águilas Doradas en Liga BetPlay

El León cierra la jornada de domingo en la Liga BetPlay recibiendo a Águilas Doradas en El Campín.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
19 de enero de 2026 - 01:41 a. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Independiente Santa Fe dará este domingo el primer paso en la Liga BetPlay 2026-I cuando reciba a Águilas Doradas desde las 8:30 p.m. en El Campín, en un estreno que llega con sensaciones positivas tras el empate sin goles contra Junior en la ida de la Superliga.

El equipo capitalino buscará trasladar al torneo local el ritmo competitivo mostrado en Barranquilla, un partido que dejó señales claras de la identidad que pretende consolidar el cuerpo técnico uruguayo con orden defensivo, presión alta y manejo del partido desde la mitad del campo. Con el respaldo de su gente, Santa Fe apunta a empezar el semestre sumando en casa.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Águilas Doradas

Hace 5 horas

Mal estado del campo en El Campín

08’ ⏱️ SFE 🔴⚪ 0-0 AGU 🟡: Los primeros minutos del compromiso evidencian el mal estado del campo en Bogotá. Por otro lado, Santa Fe está estrenando indumentaria.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ SFE 🔴⚪ 0-0 AGU 🟡: Ya comienza el juego en El Campín. Santa Fe va con un equipo mixto, pensando en la vuelta de la Superliga el próximo miércoles con Junior.

Actualización claveHace 6 horas

Los inicialistas de Águilas

Actualización claveHace 6 horas

Los titulares de Santa Fe

Hace 6 horas

Previa del partido

Pablo Repetto trabaja sobre una base que ya conoce su idea y que mostró solidez en su presentación oficial del año. En la mitad de la cancha, Daniel Torres aparece como el eje de equilibrio, acompañado por futbolistas con oficio y de buena recuperación, mientras que en ataque el técnico evalúa alternativas con movilidad y presencia en el área.

Nombres como Nahuel Bustos, Omar Frasica y Facundo Fagúndez se perfilan como opciones fuertes desde el arranque, en un esquema que prioriza la intensidad sin descuidar el retroceso. La prioridad pasa por sostener el bloque defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

Del otro lado estará un Águilas Doradas que inicia el torneo en medio de un proceso de ajustes. El equipo dirigido por Juan Niño viene de una campaña 2025 por debajo de las expectativas y afronta el arranque del semestre con varias salidas, pocas incorporaciones y pendientes logísticos en torno a su sede como local.

En ese contexto, el peso del equipo recaerá en futbolistas llamados a asumir responsabilidades desde el inicio, como Frank Lozano, Matías Ramírez, Cristian Caicedo y Jorge Obregón.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

