EN VIVO: Santa Fe empata 0-0 con Águilas Doradas en Liga BetPlay

El León cierra la jornada de domingo en la Liga BetPlay recibiendo a Águilas Doradas en El Campín.

Independiente Santa Fe dará este domingo el primer paso en la Liga BetPlay 2026-I cuando reciba a Águilas Doradas desde las 8:30 p.m. en El Campín, en un estreno que llega con sensaciones positivas tras el empate sin goles contra Junior en la ida de la Superliga.

El equipo capitalino buscará trasladar al torneo local el ritmo competitivo mostrado en Barranquilla, un partido que dejó señales claras de la identidad que pretende consolidar el cuerpo técnico uruguayo con orden defensivo, presión alta y manejo del partido desde la mitad del campo. Con el respaldo de su gente, Santa Fe apunta a empezar el semestre sumando en casa.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Águilas Doradas

08’ ⏱️ SFE 🔴⚪ 0-0 AGU 🟡: Los primeros minutos del compromiso evidencian el mal estado del campo en Bogotá. Por otro lado, Santa Fe está estrenando indumentaria.

01’ ⏱️ SFE 🔴⚪ 0-0 AGU 🟡: Ya comienza el juego en El Campín. Santa Fe va con un equipo mixto, pensando en la vuelta de la Superliga el próximo miércoles con Junior.

Pablo Repetto trabaja sobre una base que ya conoce su idea y que mostró solidez en su presentación oficial del año. En la mitad de la cancha, Daniel Torres aparece como el eje de equilibrio, acompañado por futbolistas con oficio y de buena recuperación, mientras que en ataque el técnico evalúa alternativas con movilidad y presencia en el área.

Nombres como Nahuel Bustos, Omar Frasica y Facundo Fagúndez se perfilan como opciones fuertes desde el arranque, en un esquema que prioriza la intensidad sin descuidar el retroceso. La prioridad pasa por sostener el bloque defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

Del otro lado estará un Águilas Doradas que inicia el torneo en medio de un proceso de ajustes. El equipo dirigido por Juan Niño viene de una campaña 2025 por debajo de las expectativas y afronta el arranque del semestre con varias salidas, pocas incorporaciones y pendientes logísticos en torno a su sede como local.

En ese contexto, el peso del equipo recaerá en futbolistas llamados a asumir responsabilidades desde el inicio, como Frank Lozano, Matías Ramírez, Cristian Caicedo y Jorge Obregón.

