Así quedó la tabla de la Liga BetPlay con el empate de América y el final de la fecha 13

América y Llaneros, en el Pascual Guerrero. Foto: América de Cali, vía X

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Se cerró la fecha 13 de la Liga BetPlay y el campeonato empieza a entrar en su tramo más decisivo. Cada punto pesa más, el margen de error se reduce y la pelea por meterse en el grupo de los ocho comienza a marcar diferencias claras en la tabla.

El cierre de la jornada dejó un empate sin goles entre América de Cali y Llaneros FC en el Pascual Guerrero. El equipo escarlata fue el que llevó la iniciativa desde el inicio, con varias aproximaciones y dominio territorial, pero volvió a fallar en la definición. Generó peligro con centros, remates de media distancia y acciones a balón parado, pero no logró traducir ese volumen ofensivo en el gol que necesitaba.

👹 AMÉ 0️⃣-0️⃣ LLA 🐴



|90’+11 ⏱| Finaliza el compromiso de la Fecha 13. 🇦🇹 #AMÉxLLA#LigaBetPlay pic.twitter.com/ceNUwafSR9 — América de Cali (@AmericadeCali) March 26, 2026

En el segundo tiempo, América insistió, subió sus líneas y arrinconó a Llaneros, especialmente en los minutos finales, donde tuvo las opciones más claras del partido. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a pasar factura.

Llaneros resistió con orden y se llevó un punto valioso, mientras que América dejó escapar una oportunidad clave en casa y empieza a sentir la presión en una tabla que no perdona errores en este tramo del torneo.

Así va la tabla tras la fecha 13 de la Liga BetPlay

Nacional y Pasto, en la cima

La tabla tras 13 fechas muestra un torneo que empieza a partirse en bloques claros. En la parte alta, Atlético Nacional y Deportivo Pasto comparten el liderato con 27 puntos, pero con realidades distintas en cuanto a diferencia de gol y regularidad. Detrás, Once Caldas (23) y Junior de Barranquilla (22) se consolidan como perseguidores serios, mientras que el grupo del quinto al octavo ya empieza a mostrar una pelea mucho más cerrada y volátil.

En esa zona media, la lucha por entrar a los ocho es intensa. América de Cali e Inter de Bogotá suman 21, mientras que Millonarios y Deportes Tolima cierran el grupo con 20. Muy cerca aparece Atlético Bucaramanga con 19, aún con margen, pero ya obligado a no ceder más puntos. Más abajo, equipos como Deportivo Cali, Llaneros FC y Águilas Doradas (16), junto a Independiente Santa Fe (15), siguen en la pelea, aunque con menos margen de error.

En la parte baja, el panorama ya es mucho más complicado. Fortaleza CEIF, Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba y Alianza FC necesitan una reacción urgente para no despedirse temprano del torneo, mientras que Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira ya parecen muy rezagados. La tabla empieza a marcar cortes y el campeonato entra en una fase definitiva: la nueva fecha arranca desde este viernes.

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