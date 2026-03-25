¿Se viene el debut como profesional de Cristiano Ronaldo Jr.? Ya juega con el Real Madrid

Cristiano Ronaldo Jr. en el torneo Vlatko Markovic Sub-15 en un partido entre Portugal y Croacia el 18 de mayo de 2025. Foto: EFE - ANTONIO BAT

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Según algunas fuentes de ESPN, Cristiano Ronaldo Jr., hijo del mayor goleador registrado en la historia del fútbol, se entrena con el Real Madrid en su categoría Cadete A. El chico de 15 años, nacido mientras su padre jugaba su segunda Copa del Mundo con Portugal en Sudáfrica 2010, jugaba con las divisiones inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, equipo de CR7.

Sin embargo, la lesión de Cristiano el pasado 28 de febrero precipitó su salida y la de su familia de Medio Oriente; también alentada por la cruda situación de seguridad que vive la región. Es por eso que la estrella portuguesa no fue convocada para los partidos amistosos de su selección frente a México y Estados Unidos. Todo esto previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid?

La categoría Cadete A del Real Madrid está compuesta por jugadores Sub-16 y es uno de los últimos pasos antes de llegar al Real Madrid Castilla. Este club juega en la segunda división de España y es el trampolín para los canteranos blancos.

Sin embargo, las mismas fuentes de ESPN indicaron que esto no se trata de un traspaso del Al Nassr al Real Madrid para Cristiano Jr. Eso sí, no se descarta que esto pueda ocurrir en un futuro y mucho más si se endurece la situación en Oriente Medio.

Habrá que esperar si este fichaje llega y el muchacho puede seguir los pasos de su padre en la Casa Blanca. El campeón de cinco Champions League es el máximo goleador histórico del Madrid con 451 goles en 438 partidos entre 2009 y 2018.

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