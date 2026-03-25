Hora y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam: repechaje rumbo al Mundial 2026

Ramiro Vaca, Lucas Chávez y Robson Matheus, futbolistas de la selección de Bolivia. Foto: AFP - AIZAR RALDES

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Bolivia da su primer paso para volver a una Copa Mundial de la FIFA. 32 años han pasado desde su participación en Estados Unidos 1994, donde apenas pudo ganar un punto y anotar un gol en un grupo en el que terminó último, por detrás de Corea del Sur (tercero), España (segundo) y Alemania (primero).

Desde entonces, la selección del altiplano ha jugado ocho procesos clasificatorios, siendo el más exitoso el más reciente, rumbo a Norteamérica 2026. Sin embargo, a pesar de ganarle el pulso a Venezuela por ese séptimo lugar en las eliminatorias sudamericanas, La Verde aún debe superar un obstáculo: el repechaje.

Su primer partido lo disputará contra Surinam, otro país sudamericano, que pretende poner su nombre en una Copa del Mundo por primera vez en su historia. El equipo que resulte ganador en este enfrentamiento jugará un segundo duelo contra Irak por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo le ha ido a CONMEBOL en repechajes?

La primera vez que una selección de estas latitudes se jugó su cupo a un mundial a través del repechaje fue Chile, rumbo a Alemania 1974. En esa ocasión, los australes vencieron 2-0 a la Unión Soviética a partido único.

Su senda victoriosa la siguió Colombia para Italia 1990 (vs. Israel), Argentina para Estados Unidos 1994 (vs. Australia) y Uruguay hacia Corea y Japón 2002, ganándole al mismo rival de los argentinos. Pero la racha se cortó.

Rumbo a Alemania 2006, el mundo del fútbol estaba casi seguro de que los charruas vencerían en el doble enfrentamiento a Australia, que se estrenaba en la Confederación Asiática de Fútbol. Nada más alejado de la realidad.

En una tanda de penales que sigue siendo histórica en la tierra de los canguros, Australia sacó al dos veces campeón del mundo de la carrera por la adjudicación un lugar en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Australia, un viejo conocido

Eso sí, Uruguay tuvo revancha para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cuando logró acceder al Mundial a través del repechaje. Primero contra Costa Rica y segundo contra Jordania; último rival de Colombia antes de esta cita orbital.

Aun así, el último recuerdo de una selección CONMEBOL en un repechaje mundialista no es el mejor. Rumbo a Catar 2022, Perú cayó mediante los penales frente al verdugo de todos los sudamericanos, Australia.

Habrá que esperar si Bolivia logra imponerse a Surinam y llegar al duelo final contra Irak. En caso de hacerlo, Norteamérica 2026 se convertiría en la Copa Mundial de la FIFA con más selecciones (7) de la CONMEBOL en la historia.

Hora y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam

Fecha : jueves 26 de marzo de 2026

Lugar : estadio BBVA de Monterrey, México

Hora : 5:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y FIFA+

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