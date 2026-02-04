Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay luego del partido entre Atlético Nacional y América

El compromiso entre el cuadro antioqueño y el vallecaucano cerró la cuarta fecha.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de febrero de 2026 - 03:02 a. m.
Millonarios igualó sin goles contra Medellín en la cuarta fecha.
Millonarios igualó sin goles contra Medellín en la cuarta fecha.
Foto: Millonarios FC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La cuarta fecha de la Liga BetPlay llegó a su fin tras el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, un partido que no solo cerró la jornada, sino que también terminó de acomodar la tabla de posiciones en este arranque del campeonato.

Con el triunfo del conjunto verdolaga, el panorama del torneo empieza a tomar forma, aunque todavía hay equipos con partidos pendientes que podrían mover varias casillas en las próximas jornadas.

Vínculos relacionados

Los retos del nuevo timonel albiazul
Santa Fe oficializó su séptimo refuerzo de la temporada, ¿de quién se trata?
Manchester City goleó y es el segundo finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra

A esta altura del certamen, la mayoría de los clubes ya completaron cuatro partidos disputados. Sin embargo, hay excepciones importantes: Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba apenas han jugado tres encuentros, mientras que Atlético Nacional solo ha disputado dos compromisos, debido a aplazamientos en el calendario. Esta situación explica, en parte, las diferencias en puntos y posiciones que se observan actualmente en la tabla.

En lo más alto aparece Deportivo Pasto, que pese a caer goleado 3-0 contra Deportivo Cali en la cuarta fecha, se mantiene como líder con nueve puntos. Detrás del líder se presenta un doble empate en puntos entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos con ocho unidades.

El cuarto lugar es para América de Cali, que tras la derrota contra Atlético Nacional se quedó con siete puntos. Con el mismo puntaje aparece Internacional de Bogotá, que lo sigue de cerca y se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Más abajo, pero aún dentro del grupo de los ocho, se ubica Atlético Nacional, que con su victoria llegó a seis puntos y se posiciona sexto, a pesar de tener menos partidos jugados que la mayoría de sus rivales.

El grupo de clasificación parcial lo completan Deportivo Cali y Llaneros, ambos también con seis unidades. Sin embargo, la lucha por entrar a los ocho es intensa, ya que otros equipos igualan ese puntaje: Once Caldas, Independiente Santa Fe, Fortaleza y Junior, lo que deja un panorama muy apretado en la zona media de la tabla.

En la parte baja, la situación empieza a ser preocupante para varios clubes. Alianza Valledupar marcha último con apenas un punto de doce posibles, una cifra que comparte con Boyacá Chicó y Millonarios, ambos también con una sola unidad.

Un poco más arriba, pero aún en zona crítica, se encuentran Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, todos con dos puntos, obligados a reaccionar pronto para no comprometer su campaña desde temprano.

Tabla de la Liga BetPlay 2026-I

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Liga Betplay

Liga BetPlay posiciones

posiciones de la Liga BetPlay

Liga BetPlay fecha cuatro

tabla Liga BetPlay

tabla de la liga betplay

tabla liga betplay

tabla betplay

pisiciones de la liga betplay

partidos liga betplay

partidos liga betplay hoy

partidos de la liga betplay

nacional vs américa

américa vs nacional

atlético nacional

junior

santa fe

millonarios

américa de cali

Tabla liga betplay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.