Así quedó la tabla de la Liga BetPlay luego del partido entre Atlético Nacional y América

Millonarios igualó sin goles contra Medellín en la cuarta fecha. Foto: Millonarios FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cuarta fecha de la Liga BetPlay llegó a su fin tras el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, un partido que no solo cerró la jornada, sino que también terminó de acomodar la tabla de posiciones en este arranque del campeonato.

Con el triunfo del conjunto verdolaga, el panorama del torneo empieza a tomar forma, aunque todavía hay equipos con partidos pendientes que podrían mover varias casillas en las próximas jornadas.

A esta altura del certamen, la mayoría de los clubes ya completaron cuatro partidos disputados. Sin embargo, hay excepciones importantes: Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba apenas han jugado tres encuentros, mientras que Atlético Nacional solo ha disputado dos compromisos, debido a aplazamientos en el calendario. Esta situación explica, en parte, las diferencias en puntos y posiciones que se observan actualmente en la tabla.

En lo más alto aparece Deportivo Pasto, que pese a caer goleado 3-0 contra Deportivo Cali en la cuarta fecha, se mantiene como líder con nueve puntos. Detrás del líder se presenta un doble empate en puntos entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos con ocho unidades.

El cuarto lugar es para América de Cali, que tras la derrota contra Atlético Nacional se quedó con siete puntos. Con el mismo puntaje aparece Internacional de Bogotá, que lo sigue de cerca y se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Más abajo, pero aún dentro del grupo de los ocho, se ubica Atlético Nacional, que con su victoria llegó a seis puntos y se posiciona sexto, a pesar de tener menos partidos jugados que la mayoría de sus rivales.

El grupo de clasificación parcial lo completan Deportivo Cali y Llaneros, ambos también con seis unidades. Sin embargo, la lucha por entrar a los ocho es intensa, ya que otros equipos igualan ese puntaje: Once Caldas, Independiente Santa Fe, Fortaleza y Junior, lo que deja un panorama muy apretado en la zona media de la tabla.

En la parte baja, la situación empieza a ser preocupante para varios clubes. Alianza Valledupar marcha último con apenas un punto de doce posibles, una cifra que comparte con Boyacá Chicó y Millonarios, ambos también con una sola unidad.

Un poco más arriba, pero aún en zona crítica, se encuentran Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, todos con dos puntos, obligados a reaccionar pronto para no comprometer su campaña desde temprano.

Tabla de la Liga BetPlay 2026-I

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador