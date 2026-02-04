Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Santa Fe oficializó su séptimo refuerzo de la temporada, ¿de quién se trata?

A través de sus redes sociales, el conjunto cardenal oficializó la llegada de un jugador proveniente de Águilas Doradas.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de febrero de 2026 - 11:26 p. m.
Mateo Puerta fue oficializado por Independiente Santa Fe.
Foto: Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe se prepara para una temporada exigente, con el objetivo de ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores. Con ese panorama, el conjunto cardenal continúa reforzando su plantilla de cara a los múltiples retos que deberá afrontar a lo largo del año.

El más reciente refuerzo del equipo capitalino es Mateo Puerta, lateral derecho antioqueño de 28 años, quien llega procedente de Águilas Doradas. La incorporación fue confirmada por el club a través de sus redes sociales, en una publicación en la que la dan la bienvenida al jugador.

Trayectoria de Mateo Puerta, nuevo fichaje de Independiente Santa Fe

Puerta ha desarrollado toda su carrera en el fútbol colombiano. Inició su camino profesional en Internacional de Palmira y posteriormente dio el salto a Deportivo Cali, equipo con el que disputó ocho partidos. Sin embargo, fue en Águilas Doradas donde logró mayor continuidad y protagonismo, acumulando 165 partidos, con un registro de ocho goles y ocho asistencias.

Con esta incorporación, Santa Fe oficializa su séptimo fichaje para la temporada, y desde la dirigencia se espera concretar al menos dos refuerzos más: un defensa central y un extremo. Puerta ya se encuentra bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, integrándose de inmediato a los trabajos del plantel profesional.

Altas y bajas de Independiente Santa Fe para 2026

En cuanto al mercado de pases, Santa Fe sumó a Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera, Juan Sebastián Quintero y Mateo Puerta.

Por otro lado, el club registró las salidas de Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

En el plano deportivo, el equipo cardenal se mantiene invicto en la Liga BetPlay, aunque actualmente ocupa la novena posición, con seis puntos en cuatro partidos, producto de tres empates y una victoria.

El próximo compromiso de Santa Fe será el sábado 7 de febrero, cuando visite a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:20 p.m., en el partido adelantado correspondiente a la novena fecha del campeonato.

