Deportes
Fútbol Mundial

Manchester City goleó y es el segundo finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra

Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron 5-1 en el global contra Newcastle.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de febrero de 2026 - 10:17 p. m.
Tijjani Reijnders, jugador de Manchester City, celebra su gol en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
Manchester City fue contundente y selló su clasificación a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra tras imponerse 3-1 a Newcastle en el partido de vuelta de las semifinales.

El equipo dirigido por Pep Guardiola no tuvo mayores sobresaltos y confirmó su superioridad, luego del 2-0 conseguido en el duelo de ida, para cerrar la serie con un global de 5-1.

Desde los primeros minutos, el conjunto de Manchester dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno. Apenas a los siete minutos, una acción colectiva bien elaborada terminó en la apertura del marcador por intermedio del egipcio Omar Marmoush-

El dominio ciudadano se mantuvo durante la primera mitad y, poco antes de los 30 minutos, volvió a aparecer Marmoush. El delantero aprovechó un error defensivo en la salida de Newcastle y, de cabeza, firmó el 2-0 parcial, ampliando la ventaja a 4-0 en el global y prácticamente sentenciando la eliminatoria.

Antes del descanso, Manchester City volvió a golpear. En un contragolpe bien ejecutado, el neerlandés Tijjani Reijnders apareció en el área para marcar el 3-0 del partido y el 5-0 acumulado, un resultado que ya perfilaba el cierre tranquilo del encuentro para los locales.

En el segundo tiempo, Newcastle intentó reaccionar y encontró el descuento al minuto 62. El sueco Anthony Elanga protagonizó una destacada jugada individual desde la banda, ingresó al área y definió con pierna izquierda; el balón pegó en el poste y terminó en el fondo de la red para el 3-1 definitivo.

El propio Elanga tuvo otra oportunidad clara al minuto 70, pero su remate se fue apenas desviado. Más allá de ese intento de reacción, el trámite del partido no tuvo mayores emociones y Manchester City manejó el ritmo hasta el pitazo final, asegurando su lugar en la final del certamen.

Con esta victoria, los citizens enfrentarán en la final a Arsenal, que eliminó a Chelsea con un global de 4-2. El partido decisivo se disputará en el estadio de Wembley, el próximo 22 de marzo de 2026, en un duelo que promete ser un auténtico partidazo entre el primero y el segundo de la Premier League.

Arsenal buscará conquistar su tercera Copa de la Liga, mientras que Manchester City intentará sumar su noveno título en esta competición.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

