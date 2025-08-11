Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 6

Homenaje póstumo del Boyacá Chicó a Miguel Uribe en la previa del partido que cerraba la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2025. Foto: Boyacá Chicó

La sexta fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano, terminó este lunes con un empate 0-0 entre Boyacá Chicó y La Equidad, que tuvo lugar en el Estadio La Independencia de Tunja. El resultado acomodó a ambos equipos en la mitad de la tabla.

En los actos de protocolo, los jugadores del cuadro boyacense portaron una pancarta que tenía el lema “Mataron la Esperanza”, en memoria del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien murió este 11 de agosto, dos meses después de haber sufrido un ataque sicarial.

El compromiso fue equilibrado, con los ajedrezados teniendo la pelota un poco más y generando más llegadas en el arco rival. Sin embargo, la estadística que más importaba, la del gol, no se movió en la altura de Tunja. Lo más relevante en el cierre fue la expulsión de Juan Castilla, por una entrada peligrosa.

En lo más alto del campeonato está Junior de Barranquilla, que a pesar de empatar con un Envigado que tenía un jugador menos, sacó este domingo un punto de su excursión al Polideportivo Sur gracias a una anotación de Bryan Castrillón. El joven Santiago Londoño marcó para los naranjas.

Al cuadro tiburón se acercó Nacional, que venció con contundencia a Alianza en Envigado (3-0). Facundo Batista, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento marcaron para el cuadro verdolaga, que ahora es segundo con 11 unidades, tres menos que el cuadro barranquillero.

El podio provisional lo completa Llaneros, también con 11 puntos, pero que a pesar de su buen arranque este semestre no pudo evitar una derrota en condición de local ante Independiente Medellín. Ménder García anotó el único gol del partido (1-0).

Santa Fe, vigente campeón de la Liga BetPlay, cayó este sábado ante Atlético Bucaramanga, que se quedó con los tres puntos gracias a un doblete de Luciano Pons. Omar Fernández Frasica había puesto en ventaja a los leones, a quienes luego les dieron vuelta el marcador.

En el fondo de la tabla aparece Millonarios, que a pesar de marcarle tres goles al Deportivo Cali el pasado viernes no pudo llevarse la victoria en El Campín y terminó empatando 3-3. Los azules, bajo el mando de David González, atraviesan su peor momento de la temporada.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2025 tras la sexta fecha:

