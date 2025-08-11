Luis Fernando Muriel, elegido mejor jugador de la fecha en la Major League Soccer

Luis Fernando Muriel, figura del Orlando City de la Major League Soccer. Foto: Orlando City SC

Luis Fernando Muriel, experimentado delantero colombiano del Orlando City, fue elegido este lunes como mejor jugador de la jornada 28 de la MLS. El atlanticense firmó un doblete este domingo en la goleada 4-1 de Orlando City al Inter Miami, que no tuvo por lesión a su capitán Lionel Messi.

Muriel, de 34 años, llegó a ocho goles en la presente edición de la liga estadounidense con el equipo de la Florida. Si sumamos todas las competiciones suben a 11 las anotaciones que ha conseguido el atacante en lo que va de 2025.

Los números goleadores del atacante atlanticense, quien durante más de 10 años dijo presente en las mejores ligas de Europa, ya son mejores que los registrados el año pasado y su partido más reciente ratifica su buen presente en el fútbol de los Estados Unidos.

El argentino Martín Ojeda y el croata Marco Pašalić, ambos volantes, marcaron también para el conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja. El Orlando City ya había derrotado por 0-3 al Inter Miami, en el derbi de Florida, el pasado mes de mayo.

Esta derrota dejó al Inter Miami como sexto de la Conferencia Este con 42 puntos en 23 encuentros. El Philadelphia Union es el líder de esa conferencia con 51 puntos en 26 partidos. Por su parte, el equipo de Muriel ahora es cuarto del Este con 44 puntos en 26 encuentros.

