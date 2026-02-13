Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la sexta fecha:

Rafael Carrascal (América) controla una pelota ante la mirada de Hugo Rodallega (Santa Fe). Foto: América de Cali

El cierre este viernes de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026, la primera división del fútbol profesional colombiano, dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla tras la victoria 1-0 de América sobre Santa Fe en el Pascual Guerrero.

La única anotación de la noche llegó al minuto 76 y desató la fiesta en el Cali. Omar Bertel se animó a romper líneas por el carril central y filtró un pase preciso entre los defensores cardenales. Daniel Valencia recibió dentro del área, controló con frialdad y definió con seguridad para firmar el 1-0 definitivo y celebrar su debut soñado con la camiseta escarlata.

Con este resultado, los Diablos Rojos escalaron posiciones, sobre todo en una noche especial, pues este viernes celebraban el aniversario número 99 de su fundación. El cuadro cardenal, en cambio, perdió el invicto que traía desde la llegada de Pablo Repetto.

Los demás partidos de la fecha

El jueves, Atlético Nacional goleó 4-1 a Fortaleza en Medellín. Alfredo Morelos firmó un doblete, mientras Milton Casco y Marlos Moreno ampliaron la ventaja. Andrés Amaya descontó para los Amix. El verdolaga sumó tres puntos importantes que lo hicieron subir al quinto puesto.

También el jueves, Once Caldas venció 2-1 a Junior -el vigente campeón del fútbol colombiano- en Manizales, con goles de Jefry Zapata y Michael Barrios. Más temprano, Boyacá Chicó, con Jairo Molina como figura, aplastó 5-0 a Jaguares de Córdoba en Tunja.

El miércoles hubo doble jornada en Bogotá. En El Campín, Millonarios consiguió su primera victoria del semestre al imponerse 1-0 gracias a un penalti convertido por Radamel Falcao García, que a sus recién cumplidos 40 años volvió a ser decisivo.

Luego, en Techo, Internacional de Bogotá derrotó 3-2 a Deportivo Cali en un duelo vibrante. El triunfo impulsó al cuadro capitalino dirigido por Ricardo Valiño en la clasificación y lo dejó metido de lleno en la conversación por el liderato.

Ese resultado llevó a Internacional a 13 puntos, los mismos que Deportivo Pasto. Ambos tienen una diferencia de gol de +1, pero el conjunto bogotano ha marcado más tantos, criterio que lo instala en la cima del fútbol profesional colombiano tras seis jornadas disputadas.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la sexta fecha:

