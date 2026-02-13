EN VIVO: América vs. Santa Fe cierran la sexta fecha de la Liga BetPlay

Jugadores de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El estadio Pascual Guerrero será el escenario que bajará el telón de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor con el duelo de esta noche entre América de Cali y Independiente Santa Fe. Dos históricos del fútbol colombiano se cruzan en un partido que puede marcar el rumbo de ambos.

La cita coincide con una fecha especial para el conjunto escarlata, que este viernes celebra 99 años de su fundación oficial. El ambiente promete ser de fiesta en las tribunas, pero también de exigencia, pues la hinchada no espera menos que una victoria en una jornada de aniversario.

Santa Fe, por su parte, llega en una situación similar en la tabla, también con siete puntos, aunque con un partido menos. El equipo cardenal se mantiene invicto desde que el uruguayo Pablo Repetto asumió la dirección técnica y aspira a extender su racha en una plaza siempre exigente como la caleña.

Minuto a minuto de América vs. Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Carlos Márquez, de Bolívar, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol, para dirigir el duelo entre América y Santa Fe. El antioqueño Miguel Roldán y el cordobés Julio Hoyos serán sus asistentes. Leonard Mosquera, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Pablo Reppeto se decantó por un 4-3-3 para enfrentar a América: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres y Yílmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

A una hora de que ruede la pelota en el Pascual Guerrero, la ciudad presenta una llovizna y en general tiene un cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 20° grados celsius.

