Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el final de la fecha 12 este domingo

Medellín y Junior protagonizaron uno de los partidos de la fecha. Foto: Junior y Medellín, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo concluyó la fecha 12 de la Liga BetPlay con un cierre dramático en Tunja. Boyacá Chicó rescató un empate agónico 1-1 frente a Deportivo Pereira gracias al gol de Johan Bocanegra desde el punto penal en el minuto 90+12. Antes, Samy Merheg había adelantado al equipo matecaña en el primer tiempo, pero el conjunto ajedrezado evitó la derrota sobre el final y sumó un punto que lo mantiene con vida en la lucha por la permanencia.

La jornada dominical también dejó un gran partido entre Medellín y Junior, que terminó 2-2 en el Atanasio Girardot. El cuadro antioqueño y el equipo barranquillero se alternaron el dominio, en un duelo que los mantiene en la parte alta de la tabla. Medellín sigue en el tercer lugar con 21 puntos, mientras que Junior quedó segundo con 22 unidades, a dos del líder.

La reacción de los grandes

Uno de los focos de la fecha fue la reacción de los grandes que venían en crisis. Atlético Nacional, que había despedido a Javier Gandolfi, consiguió un triunfo clave 2-1 en su visita a Unión Magdalena. Andrés Felipe Román fue el héroe con un gol en el tiempo de adición, que le permitió al verde sumar tres puntos y escalar al quinto puesto, ya dentro del grupo de los ocho.

Millonarios también respiró. Luego de su eliminación en la Copa BetPlay, el equipo de Hernán Torres venció 3-2 a Fortaleza en El Campín con tripleta de Beckham David Castro. Fue un triunfo sufrido pero fundamental para mantenerse en la pelea: los embajadores llegaron a 14 puntos y aún sueñan con meterse entre los ocho clasificados.

América de Cali dio un respiro en su lucha por salir del fondo de la tabla. Los escarlatas derrotaron 2-1 a Once Caldas en el Pascual Guerrero con goles de Tilman Palacios y Cristian Barrios. Aunque siguen últimos con 10 puntos, el triunfo les permite acortar distancia y recuperar confianza de cara al remate del torneo.

El campeón Santa Fe empató 1-1 en su visita a Pasto en un partido vibrante. Los dirigidos por Jorge Bava se aseguraron momentáneamente en los ocho con este resultado y mantienen viva la defensa de su título. El equipo cardenal llegó a 17 puntos y ocupa la novena casilla solo por diferencia de gol, con el objetivo de consolidarse en las siguientes jornadas.

Deportivo Cali tuvo una gran presentación en Bogotá y goleó 4-0 a La Equidad, en uno de los resultados más contundentes de la fecha. El conjunto azucarero alcanzó la octava posición con 17 puntos y se afianza en la pelea por la clasificación.

El líder es Bucaramanga

Otros resultados de la jornada incluyeron el empate sin goles entre Envigado y Alianza, en un partido con pocas emociones. Llaneros, en cambio, perdió en casa ante Águilas Doradas por la mínima diferencia, en un resultado que aprieta la lucha por los cupos a los cuadrangulares.

En la parte alta, Bucaramanga reafirmó su gran momento con una victoria 2-0 sobre Tolima. El leopardo llegó a 24 puntos y logró afianzarse en lo más alto de la tabla, con tres unidades de ventaja sobre Junior.

¿𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑡𝑜? Estamos más unidos que nunca…😮‍💨➕3



¡𝐕𝐨𝐥𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐬𝐨𝐧̃𝐚𝐫 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬!🔰 pic.twitter.com/3vWV8zGCbb — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 20, 2025

Así va la tabla del fútbol colombiano tras la fecha 12

Con estos resultados, la tabla tiene a Bucaramanga líder con 24 puntos, seguido por Junior (22) y Medellín (21). Fortaleza es cuarto con 21, Nacional es quinto con 20 y Tolima sexto con 20. El grupo de los ocho lo completan Llaneros (18) y Cali (17). Santa Fe está noveno con el mismo puntaje, mientras que Millonarios, Pereira y Once Caldas siguen fuera de los puestos de clasificación. En el fondo, América sigue último, pero con aire tras su victoria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador