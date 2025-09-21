No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Agónico triunfo de Nacional en el primer partido tras la salida de Gandolfi

Con un tanto de Andrés Román, el cuadro verdolaga superó en los últimos minutos a Unión Magdalena.

Redacción Deportes
21 de septiembre de 2025 - 11:19 p. m.
Los jugadores de Nacional celebran su triunfo contra Unión Magdalena.
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional cortó una racha de tres partidos sin ganar y volvió al triunfo en su primera salida tras el adiós de Javier Gandolfi como técnico.

En Santa Marta, el equipo verdolaga se impuso 2-1 sobre Unión Magdalena y consiguió tres puntos que lo impulsan al cuarto lugar de la Liga BetPlay con 20 unidades.

El partido fue intenso y tuvo emociones repartidas. Edwin Cardona abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo con un disparo preciso, pero Ricardo ‘Caballo’ Márquez igualó rápidamente para los samarios. Nacional sufrió por momentos, aunque la figura de David Ospina en el arco evitó que el Ciclón tomara ventaja.

La victoria se selló en el tiempo de adición, cuando Andrés Felipe Román apareció en el área y con un potente remate le dio el triunfo a los antioqueños. El resultado supone un respiro para Nacional en medio de la transición de entrenador y ratifica sus aspiraciones de pelear en la parte alta de la tabla.

Por Redacción Deportes

