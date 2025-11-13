Logo El Espectador
Sorteo de los cuadrangulares en vivo: así quedan los grupos en la Liga BetPlay

El fútbol colombiano se alista para las finales que coronarán al campeón número 100 del fútbol nacional.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de noviembre de 2025 - 01:16 a. m.

Actualizaciones clave

El trofeo de la Liga BetPlay.
El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
Mientras se juega la fecha 20 en nueve estadios del país, el sorteo de los cuadrangulares ya se alista en la sede de la Dimayor, donde solo esperan a que finalicen los partidos para definir oficialmente la conformación de los grupos semifinales.

Con varios equipos todavía peleando su clasificación y otros disputándose el punto invisible, el bombo del sorteo se mueve al ritmo de los goles que caen en esta jornada decisiva. La expectativa es total: apenas termine el último encuentro, se conocerá cómo quedarán armados los dos cuadrangulares que definirán a los finalistas de la Liga BetPlay II-2025.

Minuto a minuto: el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora es el sorteo?

En una hora, a las 9:15 p.m. de este jueves 13 de noviembre, arrancará el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, un evento clave que definirá el camino hacia el título del segundo semestre.

La Dimayor anunció que la ceremonia será transmitida en directo por Win Sports, Win Sports+, Win+ Fútbol y por el canal oficial de YouTube de la entidad (@DIMAYOR_Oficial), en el que se revelará cómo quedarán conformados los grupos y el orden de partidos que enfrentarán los ocho clasificados en su ruta a la final.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

