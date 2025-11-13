Sorteo de los cuadrangulares en vivo: así quedan los grupos en la Liga BetPlay

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras se juega la fecha 20 en nueve estadios del país, el sorteo de los cuadrangulares ya se alista en la sede de la Dimayor, donde solo esperan a que finalicen los partidos para definir oficialmente la conformación de los grupos semifinales.

Con varios equipos todavía peleando su clasificación y otros disputándose el punto invisible, el bombo del sorteo se mueve al ritmo de los goles que caen en esta jornada decisiva. La expectativa es total: apenas termine el último encuentro, se conocerá cómo quedarán armados los dos cuadrangulares que definirán a los finalistas de la Liga BetPlay II-2025.

Minuto a minuto: el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En una hora, a las 9:15 p.m. de este jueves 13 de noviembre, arrancará el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, un evento clave que definirá el camino hacia el título del segundo semestre.

La Dimayor anunció que la ceremonia será transmitida en directo por Win Sports, Win Sports+, Win+ Fútbol y por el canal oficial de YouTube de la entidad (@DIMAYOR_Oficial), en el que se revelará cómo quedarán conformados los grupos y el orden de partidos que enfrentarán los ocho clasificados en su ruta a la final.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador