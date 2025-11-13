Logo El Espectador
¿Por qué protestaron los futbolistas de la Liga BetPlay en la fecha 20?

Los jugadores se quedaron sentados en los primeros segundos de los partidos con los que cierra la última jornada del todos contra todos.

Daniel Bello
14 de noviembre de 2025 - 01:02 a. m.
Durante los primeros segundos de cada uno de los partidos con los que cerró la fecha 20 de la Liga BetPlay, los futbolistas protestaron quedándose quietos.
Foto: Óscar Pérez
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) explicó este jueves por qué los jugadores de la Liga BetPlay decidieron sentarse o quedarse quietos en los primeros segundos de los partidos que cerraban la fecha 20, en la que se definen los cupos restantes a los cuadrangulares semifinales.

La inusual escena se repitió en varias plazas del país como un acto de protesta pacífica de los futbolistas de la máxima categoría frente a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). A los pocos segundos, los cotejos se jugaron con normalidad.

En El Campín de Bogotá, por ejemplo, después del pitazo inicial del árbitro Jhon Ospina, los futbolistas de Santa Fe y Alianza se sentaron sobre el césped. El gesto también se dio en simultaneo en Medellín, Barranquilla, Rionegro, Pasto, Santa Marta y Villavicencio.

El público observó mientras los jugadores enviaban un mensaje que, según Acolfutpro, tiene el objetivo de visibilizar un incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol el pasado 6 de noviembre, cuando ambos organismos se negaron a firmar en el Ministerio del Trabajo el acuerdo laboral al que habían llegado con la agremiación.

Acolfutpro señaló que esta protesta fue “una manifestación de inconformidad de los futbolistas profesionales ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol”. El documento en cuestión, según el gremio, representaba avances concretos en la mejora de las condiciones laborales de los jugadores.

La agremiación recalcó en su comunicado que el acto se realizó de manera respetuosa y que responde a un derecho fundamental. “El mensaje fue claro: los futbolistas ejercen su derecho fundamental a la protesta y piden que se firme el acuerdo que representa avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales”.

Según Acolfutpro, la firma del acuerdo no solo es un asunto laboral. En el documento afirmó que la “firma es un acto mínimo de respeto hacia quienes hacen posible el espectáculo y de respeto hacia el Ministerio del Trabajo”, entidad que ha acompañado el proceso y que ha actuado como mediador.

“Respaldamos este acto de protesta, realizado con respeto, firmeza y convicción. Respetar a los futbolistas es respetar el juego”, concluyó la agremiación en su comunicado.

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

