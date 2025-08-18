No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Catalina Usme fue presentada como nueva jugadora de Universitario de Perú

La máxima goleadora histórica de la selección femenina de Colombia inicia un nuevo capítulo en el fútbol peruano.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025 - 10:47 p. m.
La futbolista colombiana Catalina Usme durante su presentación como nueva jugadora del Universitario de Perú.
La futbolista colombiana Catalina Usme durante su presentación como nueva jugadora del Universitario de Perú.
Foto: Universitario
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la selección Colombia, fue presentada este domingo como nueva jugadora de Universitario de Deportes, en Perú. La experimentada futbolista de 35 años regresa al balompié sudamericano tras su paso reciente por Turquía.

La antioqueña viene de disputar la Copa América Femenina de Ecuador 2025, torneo en el que la tricolor alcanzó un nuevo subcampeonato. Previamente, había tenido su única experiencia europea con el Galatasaray, con el que jugó durante una temporada.

Vínculos relacionados

Kwizera y Chebet batieron los récords de la 10K del Pacífico en Cali
Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Cincinnati: Sinner, lesionado
São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de Copa Libertadores
Kwizera y Chebet batieron los récords de la 10K del Pacífico en Cali
Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Cincinnati: Sinner, lesionado
São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de Copa Libertadores

“El primer objetivo es ser campeonas, el equipo lo tiene claro y yo llego a sumar a ese objetivo, sin duda alguna. El segundo es seguir sumando a esa imagen que el fútbol femenino necesita para que en todas las esferas vayamos creciendo”, comentó Usme durante su presentación oficial.

En Universitario compartirá vestuario con su hermano, Andrés Usme, actual entrenador del equipo crema. “Trabajar con Andrés es muy fácil. Creo que me entiendo mucho mejor con él, en la cancha, que en la vida de familia. Venimos de procesos exitosos y somos leales con nuestro trabajo”, añadió.

Además de vestir la camiseta del Galatasaray, Usme también defendió en el pasado los colores de Santa Fe y América de Cali en Colombia, y Pachuca en México. Antes de ser profesional, inició su recorrido en el fútbol con Formas Íntimas, en Antioquia.

Con la selección Colombia, Catalina Usme se consolidó como una referente absoluta. Ha disputado tres Copas Mundiales de Fútbol y ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, consolidándose como una pieza clave en el crecimiento del balompié femenino del país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Universitario

Catalina Usme

Colombia femenina

Fútbol femenino

Usme

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar