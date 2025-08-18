Catalina Usme fue presentada como nueva jugadora de Universitario de Perú

La futbolista colombiana Catalina Usme durante su presentación como nueva jugadora del Universitario de Perú. Foto: Universitario

Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la selección Colombia, fue presentada este domingo como nueva jugadora de Universitario de Deportes, en Perú. La experimentada futbolista de 35 años regresa al balompié sudamericano tras su paso reciente por Turquía.

La antioqueña viene de disputar la Copa América Femenina de Ecuador 2025, torneo en el que la tricolor alcanzó un nuevo subcampeonato. Previamente, había tenido su única experiencia europea con el Galatasaray, con el que jugó durante una temporada.

“El primer objetivo es ser campeonas, el equipo lo tiene claro y yo llego a sumar a ese objetivo, sin duda alguna. El segundo es seguir sumando a esa imagen que el fútbol femenino necesita para que en todas las esferas vayamos creciendo”, comentó Usme durante su presentación oficial.

En Universitario compartirá vestuario con su hermano, Andrés Usme, actual entrenador del equipo crema. “Trabajar con Andrés es muy fácil. Creo que me entiendo mucho mejor con él, en la cancha, que en la vida de familia. Venimos de procesos exitosos y somos leales con nuestro trabajo”, añadió.

Además de vestir la camiseta del Galatasaray, Usme también defendió en el pasado los colores de Santa Fe y América de Cali en Colombia, y Pachuca en México. Antes de ser profesional, inició su recorrido en el fútbol con Formas Íntimas, en Antioquia.

Con la selección Colombia, Catalina Usme se consolidó como una referente absoluta. Ha disputado tres Copas Mundiales de Fútbol y ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, consolidándose como una pieza clave en el crecimiento del balompié femenino del país.

