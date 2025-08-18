Liga BetPlay Femenina: Santa Fe venció a Millonarios en el clásico capitalino

Santa Fe se impuso a Millonarios en el más reciente clásico capitalino de la Liga BetPlay Femenina. Foto: Santa Fe Leoneas

Independiente Santa Fe venció por la mínima diferencia a Millonarios este lunes, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina (1-0). Karla Viancha anotó el gol del encuentro que definió el clásico capitalino a favor de las leonas.

Esta victoria le permitió al cuadro cardenal, dirigido por Omar Ramírez, salir del último lugar del Grupo B y sumar sus primeros tres puntos en esta instancia del campeonato. Ahora es el embajador, bajo las órdenes de Angie Vega, el que comprometió sus posibilidades de avanzar de ronda.

El único gol de la tarde llegó al minuto 38, cuando Katherine Valbuena habilitó a Karla Viancha dentro del área, y la extrema bogotana se encargó de romper el cero en el clásico capitalino, disputado sin público.

La zona, tras tres fechas disputadas, tiene como líder a Atlético Nacional, que suma puntaje perfecto con nueve puntos. El segundo lugar le pertenece, por lo pronto, a América de Cali, con cuatro unidades. Santa Fe es tercero con tres y Millonarios cierra la tabla con una sola unidad.

En el Grupo A, Orsomarso marcha en lo más alto con siete puntos, seguido de Deportivo Cali —vigente campeón de la Liga BetPlay Femenina— con cinco. Medellín es tercero con tres unidades y el Inter de Palmira completa la zona con un punto.

