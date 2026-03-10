Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Nacional sobre Junior

Luis Muriel (Junior) cuida la pelota ante la marca de Juan Manuel Rengifo (Nacional). Foto: Junior Club SA

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad este martes en el Barranquilla tras imponerse 4-0 a Junior en un duelo pendiente de la fecha tres de la Liga BetPlay Dimayor. Esta contundente victoria le permitió al cuadro verdolaga treparse a lo más alto de la clasificación general, tras alcanzar a Deportivo Pasto en puntos y superarlo gracias a su mejor diferencia de gol.

El camino al liderato comenzó con un gol de Juan Rengifo antes del descanso, tras una asistencia precisa de William Tesillo. Junior, condicionado por la temprana expulsión de Jermein Peña, no logró contener el volumen ofensivo del visitante. El cuadro verdolaga administró la ventaja con paciencia y jerarquía durante gran parte de la etapa complementaria.

La goleada que sentenció la punta del campeonato llegó en el cierre con tantos de Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno. Con este resultado, el “Rey de Copas” se repuso del mal trago que significó su eliminación temprana en la Copa Sudamericana y ahora mira a todos desde la cima de la tabla.

Más temprano este martes también hubo fútbol en el estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga venció con contundencia a Deportivo Pereira (3-0). La figura de la cancha fue el experimentado delantero argentino Luciano Pons, quien firmó un doblete que encaminó el resultado. Jhon Fredy Salazar, en tiempo de adición, sentenció la goleada.

El resultado le sirvió como un bálsamo al cuadro leopardo, que venía de caer eliminado la semana pasada de la Copa Sudamericana 2026 en la fase previa. Ahora los dirigidos por Leonel Álvarez son quintos en la Liga BetPlay, con 17 unidades. Por otra parte, el cuadro matecaña sigue sin salir de su crisis y cayó a la penúltima posición.

Deportivo Pasto sorprendió a América

La jornada del lunes tuvo un nuevo golpe de autoridad de Deportivo Pasto, que se adueñó de la punta tras imponerse 2-0 a América de Cali en el Departamental Libertad. Andrey Estupiñán abrió el marcador temprano y justo antes del descanso Santiago Córdoba fue el encargado de sellar la victoria volcánica.

Los diablos rojos no supieron reaccionar y eso que tuvieron un jugador más desde el minuto 30 luego de que Edwin Velasco viera la roja directa. La defensa nariñense fue impenetrable de todos modos para el cuadro escarlata, que ahora ubica la séptima posición del rentado nacional con 17 unidades.

Más temprano fue Millonarios el que celebró una victoria necesaria 2-0 sobre Cúcuta Deportivo para acercarse a los ocho mejores del campeonato. El cuadro embajador llegó a su cuarta victoria en los últimos cinco partidos y ya registra 14 unidades. Todavía no le alcanza para estar en la parte alta pero la mejoría en su juego es notable respecto al inicio del semestre.

Rodrigo Contreras y Beckham Castro fueron los encargados de anotar en el cuadro albiazul, que bajo la dirección de Fabián Bustos sigue invicto en condición de local. El onceno motilón, en contraste, se quedó con las manos vacías en su visita a Bogotá y permaneció en la casilla 17, con un registro de seis unidades en 10 jornadas.

En el grupo de los ocho mejores de la primera división del fútbol profesional colombiano, por lo pronto, están Pasto, Nacional, Once Caldas, Internacional, Bucaramanga, Junior, América y Tolima. Millonarios, Fortaleza y Llaneros están a un punto del octavo mejor clasificado de la Liga BetPlay Dimayor.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor:

