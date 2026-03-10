EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay, siga el minuto a minuto

Atlético Nacional viene de vencer 2-1 a Águilas Doradas. Foto: Atlético Nacional

Junior y Atlético Nacional se pondrán al día con el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I en la noche este martes. El partido aplazado de la fecha 3 se jugará en el Romelio Martínez de Barranquilla y tiene punta de ser uno de los más atractivos de la semana, pues ambos equipos están instalados en la parte alta de la tabla.

El duelo también tendrá un atractivo en el frente de ataque. El cuadro tiburón contará con Luis Fernando Muriel, que suma cinco goles en el torneo, mientras que el verdolaga llega con Alfredo Morelos como su principal referencia ofensiva, delantero que acumula seis anotaciones en el campeonato.

Junior afronta el partido tras empatar 1-1 con Alianza la fecha pasada y ocupa la quinta posición con 16 puntos. Atlético Nacional, por su parte, venció 2-1 a Águilas Doradas, y llegó a 18 unidades con lo que se mantiene en el tercer lugar de la clasificación. En caso de ganar se treparía en el primer lugar.

Siga el minuto a minuto de Junior vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay Dimayor:

⏱️ 20′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Jermein Peña fue a la disputa de un balón con temeridad y agredió con el codo a Juan Manuel Rengifo. Carlos Betancur consideró en primera instancia que el defensor merecía una tarjeta amarilla, pero tras un llamado del VAR le mostró la roja.

⏱️ 15′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: César Haydar sintió molestias tras disputar de balón con un rival. El cuerpo médico no ingresó al terreno de juego y parece que el jugador puede continuar, aunque su lenguaje corporal esboza dolor.

⏱️ 10′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Muchas faltas, sobre todo de Junior, le han cortado el arranque al compromiso. Por lo pronto no hemos tenido llegadas de peligro y todavía no hay un equipo que destaque más.

⏱️ 5′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Casi hay ley del ex en Barranquilla. William Tesillo le puso la cabeza a un tiro libre que Juan Manuel Rengifo ejecutó desde el sector izquierdo. El central atlanticense estaba adelantado, por lo que el gol no valió.

⏱️ 1′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Carlos Betancur hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Romelio Martínez de Barranquilla. Atlético Nacional trata de tomar la iniciativa con un juego frontal.

El vallecaucano Carlos Betancur fue designado por la comisión arbitra de la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el duelo entre Junior y Nacional. El caldense Jhon Gallego y el huilense Fabio Parra serán sus asistentes. Never Manjarrés, de Córdoba, estará en el VAR.

Alfredo Arias se decantó por un 4-2-1-3 para medirse con Nacional: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jermein Peña y Jhomier Guerrero; Juan David Ríos, Harold Rivera; Yimmi Chará; Cristian Barrios; Guillermo Paiva y Luis Muriel.

Diego Arias dispuso de un 4-2-1-3 para visitar a Junior: Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco; Juan Camilo Zapata y Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

