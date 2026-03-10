Publicidad

EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay, siga el minuto a minuto

El tiburón recibe al cuadro verdolaga en el Romelio Martínez de Barranquilla en un duelo pendiente de la fecha 3.

Daniel Bello
11 de marzo de 2026 - 01:51 a. m.
Atlético Nacional viene de vencer 2-1 a Águilas Doradas.
Foto: Atlético Nacional
Junior y Atlético Nacional se pondrán al día con el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I en la noche este martes. El partido aplazado de la fecha 3 se jugará en el Romelio Martínez de Barranquilla y tiene punta de ser uno de los más atractivos de la semana, pues ambos equipos están instalados en la parte alta de la tabla.

El duelo también tendrá un atractivo en el frente de ataque. El cuadro tiburón contará con Luis Fernando Muriel, que suma cinco goles en el torneo, mientras que el verdolaga llega con Alfredo Morelos como su principal referencia ofensiva, delantero que acumula seis anotaciones en el campeonato.

Junior afronta el partido tras empatar 1-1 con Alianza la fecha pasada y ocupa la quinta posición con 16 puntos. Atlético Nacional, por su parte, venció 2-1 a Águilas Doradas, y llegó a 18 unidades con lo que se mantiene en el tercer lugar de la clasificación. En caso de ganar se treparía en el primer lugar.

Siga el minuto a minuto de Junior vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay Dimayor:

Actualización claveHace 5 horas

Junior se queda con 10: Peña, expulsado

⏱️ 20′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Jermein Peña fue a la disputa de un balón con temeridad y agredió con el codo a Juan Manuel Rengifo. Carlos Betancur consideró en primera instancia que el defensor merecía una tarjeta amarilla, pero tras un llamado del VAR le mostró la roja.

Hace 5 horas

Preocupación en Nacional por Haydar

⏱️ 15′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: César Haydar sintió molestias tras disputar de balón con un rival. El cuerpo médico no ingresó al terreno de juego y parece que el jugador puede continuar, aunque su lenguaje corporal esboza dolor.

Hace 5 horas

Partido trabado en el arranque

⏱️ 10′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Muchas faltas, sobre todo de Junior, le han cortado el arranque al compromiso. Por lo pronto no hemos tenido llegadas de peligro y todavía no hay un equipo que destaque más.

Actualización claveHace 5 horas

El VAR salvó al Junior

⏱️ 5′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Casi hay ley del ex en Barranquilla. William Tesillo le puso la cabeza a un tiro libre que Juan Manuel Rengifo ejecutó desde el sector izquierdo. El central atlanticense estaba adelantado, por lo que el gol no valió.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Junior y Nacional

⏱️ 1′ | JUN🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫🟢NAC: Carlos Betancur hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Romelio Martínez de Barranquilla. Atlético Nacional trata de tomar la iniciativa con un juego frontal.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El vallecaucano Carlos Betancur fue designado por la comisión arbitra de la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el duelo entre Junior y Nacional. El caldense Jhon Gallego y el huilense Fabio Parra serán sus asistentes. Never Manjarrés, de Córdoba, estará en el VAR.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Junior

Alfredo Arias se decantó por un 4-2-1-3 para medirse con Nacional: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jermein Peña y Jhomier Guerrero; Juan David Ríos, Harold Rivera; Yimmi Chará; Cristian Barrios; Guillermo Paiva y Luis Muriel.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Nacional

Diego Arias dispuso de un 4-2-1-3 para visitar a Junior: Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco; Juan Camilo Zapata y Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

