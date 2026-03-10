Jhon Durán rompió su silencio y habló de presunta pelea: “Ya está bueno de muchas cosas”

Tras el partido contra Perú del pasado 6 de junio, Jhon Jáder Durán no volvió a ser citado por la selección de Colombia. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán rompió este martes su silencio frente a los rumores que lo han rodeado durante los últimos meses. El atacante del Zenit de San Petersburgo publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que rechazó las versiones que han circulado en medios sobre una supuesta pelea en la que estuvo involucrado y cuestionó las críticas de algunos exfutbolistas.

El antioqueño decidió responder después de una larga temporada de especulaciones sobre su situación con la selección de Colombia. En su mensaje dejó claro su inconformismo con lo que considera versiones falsas sobre su comportamiento dentro del grupo y cuestionó directamente la manera en la que se han difundido esos rumores.

“Ya está bueno de muchas cosas, nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar. Pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, arrancó la publicación del atacante de 22 años.

Durán fue enfático al negar las versiones que hablan de una presunta pelea con compañeros o integrantes del cuerpo técnico del combinado nacional, una versión que ha circulado con fuerza desde mediados de 2025.

“La verdad, yo no pelee con ningún jugador ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección de Colombia. ¡Eso es falso! Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, por qué soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean”.

El origen de esas especulaciones se remonta al partido contra Perú por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, disputado el pasado 6 de junio en Barranquilla. En ese encuentro Durán fue titular, pero no regresó al campo para el segundo tiempo, lo que desató versiones sobre una supuesta discusión en el vestuario.

Con el paso de las horas, algunos periodistas afirmaron que el delantero habría tenido un altercado con compañeros del plantel. Al cabo de unas horas, el seleccionador Néstor Lorenzo desmintió esa versión y explicó que el cambio se produjo porque el jugador sintió una molestia en la espalda.

Aun así, el episodio siguió alimentando rumores y desde entonces Durán no ha vuelto a ser convocado al equipo nacional. Ya han pasado nueve meses desde aquel partido en Barranquilla y la ausencia del delantero en las convocatorias ha mantenido abierto el debate sobre su situación dentro del grupo.

Esta semana, por ejemplo, Carlos “El Pibe” Valderrama se refirió al tema durante un entrevista con un programa de ESPN. El histórico capitán de la selección aseguró que al atacante “no le va a alcanzar” para el próximo Mundial y sugirió que su ausencia estaría relacionada con problemas dentro del grupo.

“Se sacó solo porque peleó con el grupo. Y ustedes saben. Mire mi hermano, el que pelea con el grupo se saca solo. Tiene condiciones, por eso está en la selección, por eso ha jugado donde ha jugado, y por eso lo llamaron. Las condiciones no se le niegan, y mete goles, pero no puedes pelear con el grupo”, afirmó El Pibe.

En su mensaje, Durán también respondió a ese tipo de señalamientos y criticó que algunos exjugadores opinen sin tener información directa de lo que ocurre dentro del equipo.

“A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre prefiero decir las cosas como son y no maquillar y falsear nada para quedar bien con nadie. Y por último quiero decir que uno como periodista o mucho menos como jugador ‘Retirado’ no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar”.

Por el momento en el que fue publicada su historia parece que las declaraciones del Pibe fueron las que motivaron su reacción. El delantero cerró su post con un llamado a quienes han difundido las versiones sobre su supuesto conflicto en la selección, al pedir pruebas de esas acusaciones.

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador. Es muy comprometedor hablar por hablar, si tienes un micrófono y una cámara; su misión es informar y transmitir la verdad”.

