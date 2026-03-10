Luis Javier Suárez recibió importante reconocimiento en la Liga de Portugal

El colombiano Luis Javier Suárez es uno de los delanteros revelación en Europa de esta temporada. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Luis Javier Suárez continúa siendo protagonista en la Liga de Portugal. El delantero colombiano recibió este martes un nuevo reconocimiento que confirma su gran presente con el Sporting de Lisboa, club con el que se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas del fútbol europeo durante la temporada 2025/26.

El atacante samario atraviesa el que hasta ahora es el mejor momento de su carrera deportiva. Su rendimiento sostenido en Portugal también le ha permitido afianzarse como el delantero del momento para Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, en la que se ha ganado un lugar cada vez más relevante dentro del proceso mundialista.

Suárez fue reconocido como el mejor atacante del mes de febrero en la primera división portuguesa. De esta manera, el colombiano revalidó el mismo galardón que ya había conseguido en enero de 2026, confirmando así una regularidad goleadora que lo mantiene como una de las grandes figuras del torneo.

Se quedó con el primer lugar en las votaciones al recibir el apoyo de 36,30 % de los participantes en la encuesta. Con ese porcentaje superó al portugués Ricardo Horta, del SC Braga, quien registró el 17,04 % de los votos, y a Maranhão, extremo brasileño del Tondela, quien completó el podio con un 5,93 %.

Los números de Luis Javier Suárez en febrero

El delantero samario disputó cinco partidos en la liga portuguesa durante el mes de febrero y en todos ellos logró reportarse en el marcador. En total fueron seis goles los que celebró a lo largo del mes. Su impacto en la capital lusa fue inmediato y para Rui Borges, su entrenador, es una pieza inamovible.

Le anotó un gol a Nacional, Porto, Estoril y Braga, mientras que frente a Moreirense también celebró, pero lo hizo por partida doble. El único rival al que no pudo convertirle fue Famalicão, equipo contra el que no sumó minutos debido a una molestia física.

En lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga de Portugal aparece Suárez con 23 tantos. Lo siguen el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 20, y el marroquí Yanis Begraoui, del Estoril, que completa el podio con 17 anotaciones.

Su presente también ilusiona a la selección de Colombia de cara a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo pronto, se espera que Néstor Lorenzo lo incluya en la convocatoria para los amistosos de la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional enfrentará a Francia y Croacia.

