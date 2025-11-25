Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Tolima sobre Santa Fe

Deportes Tolima, vestido de albiceleste, se impuso 2-1 a Independiente Santa Fe en El Campín. Foto: Deportes Tolima

Tolima sacudió la noche bogotana con un 2-1 frente a Santa Fe en El Campín, un triunfo que lo acomoda en lo más alto del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. El equipo de Lucas González soportó el impulso cardenal y se acomoda en la primera plaza de la zona.

El premio mayor llegó gracias a las apariciones decisivas de sus atacantes. En la primera parte, un derechazo de Adrián Parra abrió la noche para los visitantes. Más tarde cayó el segundo tras una jugada que terminó con Kevin Pérez mandando la pelota al fondo de la red.

Santa Fe se animó en el cierre de la primera mitad luego de la expulsión de Cristian Arrieta, quien vio la roja por agredir a un rival. Santa Fe descontó pronto con un cabezazo de Cristian Mafla, pero en la segunda mitad no pudo vencer la resistencia de Cristoper Fiermarín y se quedó con las manos vacías.

La victoria movió tabla del Grupo B. Tolima quedó primero, con siete unidades y diferencia favorable, mientras que Santa Fe, estancado en tres, se mantuvo en la tercera casilla. Bucaramanga y Fortaleza se enfrentan este miércoles para ponerse al día.

Así quedó la tabla del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tras la victoria de Tolima en Bogotá:

Si el leopardo derrota a los Amix en el Américo Montanini (6:30 p.m.), alcanzaría a Tolima en puntos. No obstante, seguiría segundo, pues los de Ibagué cuentan con el punto invisible que puede ser clave en un remate cerrado.

La agenda de los cuadrangulares sigue este miércoles. Nacional recibe a Junior en el Atanasio (8:30 p.m.), un juego que puede mover también la parte alta de la zona. El jueves, Medellín visita a América en el Pascual (6:30 p.m.), buscando no despegarse de la pelea.

En el Grupo A, el líder por ahora es Junior con cuatro puntos y diferencia de gol de +1, el mismo registro de Nacional. Esa paridad le mete un picante especial al duelo de este miércoles en el Metropolitano de Itagüí, donde cualquiera de los dos puede reclamar el mando.

Así va el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

