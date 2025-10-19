Mbappé salvó a Real Madrid frente a Getafe y mantiene el liderato de LaLiga

Un gol de Mbappé en el tramo final dio al Real Madrid una victoria sufrida ante Getafe y le permitió conservar el liderato de la Liga. Foto: EFE - SERGIO PEREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante casi ochenta minutos, Real Madrid chocó una y otra vez contra un muro azulón en el Coliseum. Getafe, fiel al estilo combativo de José Bordalás, logró incomodar y desesperar al equipo de Xabi Alonso, que no encontraba el modo de romper un entramado defensivo diseñado para resistir. Hasta que una acción innecesaria de Nyom y la calidad de Kylian Mbappé cambiaron por completo el desenlace: 0-1 y tres puntos que mantienen al conjunto blanco en lo más alto de la tabla.

El partido tuvo el guion previsible. La posesión fue enteramente del Real Madrid; la paciencia, su principal reto. Getafe, en cambio, apostó por la resistencia: cinco defensores, líneas muy juntas y un desgaste constante para cerrar todos los caminos posibles. Bordalás prescindió de Mayoral y confió en que el sacrificio colectivo bastara para incomodar a un rival obligado a dominar. Y durante buena parte del encuentro, el plan funcionó.

Xabi Alonso, en su intento por dar frescura a su equipo, volvió a sorprender con su alineación. Rodrygo fue titular en lugar de Vinícius, como ya había ocurrido en los partidos ante Marsella y Oviedo; Güler también esperó en el banquillo, mientras que Bellingham recuperó su lugar en la mitad del campo. Las bajas de Ceballos y Huijsen fueron cubiertas por Camavinga y Alaba, en una versión más física del once madridista. Sin embargo, pese al control territorial, el Real Madrid apenas generó peligro después de un arranque prometedor en el que Mbappé dispuso de dos oportunidades claras.

Con el paso de los minutos, el juego se empantanó. Getafe reclamó dos penaltis sin fundamento y apostó por el balón parado como su mejor herramienta para inquietar a Courtois. Sancris estuvo cerca del gol con una volea desde la frontal, mientras que Alaba probó suerte en el otro arco con una falta envenenada. El descanso llegó con empate y más dudas que certezas para el líder, que perdió a Alaba por molestias y dio ingreso a Asensio.

El segundo tiempo mantuvo el mismo tono: un Real Madrid plano, sin profundidad, y un Getafe cada vez más confiado. Liso tuvo una buena oportunidad desde fuera del área y Xabi Alonso, impaciente, decidió mover el banquillo. Vinícius y Güler ingresaron para agitar un partido que se le escapaba entre los dedos. Su entrada cambió la energía, y aunque el Getafe seguía resistiendo, el desgaste comenzó a pasar factura.

VIDEO: insólita ación de Nyom, ingresó y salió a los pocos segundos por tarjeta roja

Entonces llegó la jugada que desequilibró todo. Bordalás mandó al campo a Nyom para reforzar la defensa, pero el veterano defensor duró apenas un minuto: un manotazo sin balón a Vinícius le costó la expulsión directa. En la acción siguiente, Mbappé aprovechó la superioridad numérica y una asistencia de Güler para marcar el único gol del encuentro. Soria alcanzó a tocar el balón, que pegó en el palo antes de cruzar la línea.

Vea el gol de Kylian Mbappé

El tanto fue suficiente. El Real Madrid administró la ventaja, y aunque Courtois debió intervenir en el añadido para tapar un remate de Coba, la victoria quedó sellada.

Tabla de posiciones de la LaLiga en España

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador