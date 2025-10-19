Verstappen dominó en el GP de Estados Unidos: ¿logrará la gran remontada en la F1?

El neerlandés dominó en el Gran Premio de Estados Unidos y redujo a 40 puntos su desventaja con Oscar Piastri, líder del campeonato. Foto: EFE - DUSTIN SAFRANEK

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una autoritaria victoria en el Gran Premio de Estados Unidos que relanza sus aspiraciones a un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.

‘Mad Max’ se impuso por 7,9 segundos sobre el británico Lando Norris (McLaren) en un podio que completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, concluyó en la quinta plaza en Austin (Texas) y su ventaja sigue menguando respecto a su compañero Norris y a Verstappen, que suma tres victorias en las cuatro últimas carreras.

La confianza de ‘Mad Max’ en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.

El tetracampeón mundial se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri.

Cuatro carreras atrás, Verstappen tenía a Piastri a 104 puntos de distancia.

“Por supuesto, la oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana. Es emocionante”, dijo el neerlandés sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año, comenzando por el de Ciudad de México del próximo domingo.

“Fue un fin de semana increíble para nosotros”, se felicitó Verstappen, que suma cuatro victorias en Texas del total de 68 de su excelsa carrera.

“Sabía que la carrera no sería tan sencilla”, admitió. “Durante toda la prueba, el ritmo entre Lando y yo fue muy parejo. Pero en ese primer tramo pude abrir una brecha y eso fue lo que logré hasta el final”.

Duelo entre Norris y Leclerc

El segundo puesto de Norris, arrebatado a Leclerc a pocas vueltas del final, maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio como sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.

“Me tomó bastante tiempo. Fue una buena batalla con Charles, luchó duro”, le reconoció Norris. “Me tuve que quedar con el segundo lugar, no había mucho más que pudiéramos hacer hoy”.

Piastri, de su lado, se mantuvo lejos de la pelea durante las 56 vueltas y apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida.

El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que concluyó en el cuarto lugar, de nuevo a las puertas de su ansiado primer podio con Ferrari.

Los McLaren, que padecen una sequía de triunfos desde finales de agosto, lucieron muy lejos de las prestaciones actuales de Verstappen, que estuvo intratable de principio a fin bajo el fuerte calor texano, con temperaturas alrededor de los 30º Celsius.

Así quedó la clasificación general de la Fórmula 1

