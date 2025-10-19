Logo El Espectador
EN VIVO: Colombia pierde 1-0 con España en el Mundial Femenino Sub-17

La tricolor arranca en Rabat su séptima participación en este certamen prejuvenil frente a una de las favoritas.

Daniel Bello
19 de octubre de 2025 - 07:22 p. m.

Actualizaciones clave

La selección Sub-17 de Colombia aspira a clasificar al Mundial de la categoría, que este año se celebra en Marruecos.
Foto: FCF
Colombia debuta en el Mundial Sub-17 de Marruecos frente a España, en Rabat. Será el primer paso de un nuevo reto para el equipo que dirige Carlos Paniagua, que llega con el recuerdo fresco del subcampeonato obtenido en India 2022.

El estreno en esta cita prejuvenil no será sencillo para la tricolor, pues su rival es nada menos que la actual bicampeona del mundo. La Roja, dirigida por Milagros Martínez, llega a territorio marroquí como una de las grandes favoritas.

Minuto a minuto de España vs. Colombia en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025:

Hace 5 horas

España vuelve a animarse

20’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 1 ESP⚪️🔴: Con la ventaja, España sigue mostrando mejor fútbol y podría estar cerca del segundo. Colombia sigue sin asociarse y no logra pasar la mitad del campo.

Actualización claveHace 5 horas

Gol de España

15’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 1 ESP⚪️🔴: La selección europea encontró el primer tanto a través de un centro desde el costado derecho. Aunque parecía no tener mayor peligro, la desatención defensiva permitió a la número once, Anna Quer, recibir sacar un remate imposible de atajar para Tejada.

Hace 5 horas

España toma el control

10’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: Las ibéricas tienen un mejor manejo del balón y ya se han acordado al área de Tejada. Colombia no encuentra las formas para buscar a su atacante, María Baldovino.

Hace 5 horas

Segura nuestra portera Isabella Tejada

03’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: España cobró un tiro libre a una buena distancia; sin embargo, la guardameta colombiana respondió con solvencia.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: Rueda el balón en Marruecos. La primera posesión es para España, que juega de blanco. Colombia luce su vestimenta negra con detalles naranja.

Hace 5 horas

Actos de protocolo

Los planteles de ambos equipos y el cuerpo arbitral ya están en el terreno de juego listos para la acción en Rabat. España irá de azul celeste, mientras que Colombia jugará de negro.

Hace 5 horas

El XI de España

La principal figura de este seleccionado español, vigente bicampeón del Mundial Femenino Sub-17, es la delantera Lúa Arufe Calo, delantera formada en las divisiones menores del Barcelona.

Hace 6 horas

Más acción en el Grupo de Colombia

El Grupo E arrancó más temprano con el duelo entre Costa de Marfil y Corea del Sur (1-1). N’Sira Ouedraogo adelantó a las marfileñas con un gol tempranero y el tiempo de descuento empataron las asiáticas gracias a Jang Ye-yun.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Colombia

La selección de Colombia contará entre sus inicialistas con María Baldovino, quien fue la principal figura tricolor en el Sudamericano Sub-17 que se celebró este año.

Hace 6 horas

El escenario del debut

La selección de Colombia tendrá su estreno en la primera ronda de este Mundial Femenino Sub-17 en el campo 1 de la Academia Mohammed VI de Rabat, la capital de Marruecos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

