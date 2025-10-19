EN VIVO: Colombia pierde 1-0 con España en el Mundial Femenino Sub-17

La selección Sub-17 de Colombia aspira a clasificar al Mundial de la categoría, que este año se celebra en Marruecos. Foto: FCF

Colombia debuta en el Mundial Sub-17 de Marruecos frente a España, en Rabat. Será el primer paso de un nuevo reto para el equipo que dirige Carlos Paniagua, que llega con el recuerdo fresco del subcampeonato obtenido en India 2022.

El estreno en esta cita prejuvenil no será sencillo para la tricolor, pues su rival es nada menos que la actual bicampeona del mundo. La Roja, dirigida por Milagros Martínez, llega a territorio marroquí como una de las grandes favoritas.

Minuto a minuto de España vs. Colombia en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025:

20’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 1 ESP⚪️🔴: Con la ventaja, España sigue mostrando mejor fútbol y podría estar cerca del segundo. Colombia sigue sin asociarse y no logra pasar la mitad del campo.

15’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 1 ESP⚪️🔴: La selección europea encontró el primer tanto a través de un centro desde el costado derecho. Aunque parecía no tener mayor peligro, la desatención defensiva permitió a la número once, Anna Quer, recibir sacar un remate imposible de atajar para Tejada.

10’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: Las ibéricas tienen un mejor manejo del balón y ya se han acordado al área de Tejada. Colombia no encuentra las formas para buscar a su atacante, María Baldovino.

03’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: España cobró un tiro libre a una buena distancia; sin embargo, la guardameta colombiana respondió con solvencia.

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 ESP⚪️🔴: Rueda el balón en Marruecos. La primera posesión es para España, que juega de blanco. Colombia luce su vestimenta negra con detalles naranja.

Los planteles de ambos equipos y el cuerpo arbitral ya están en el terreno de juego listos para la acción en Rabat. España irá de azul celeste, mientras que Colombia jugará de negro.

La principal figura de este seleccionado español, vigente bicampeón del Mundial Femenino Sub-17, es la delantera Lúa Arufe Calo, delantera formada en las divisiones menores del Barcelona.

✨ 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✨



Estas son las jugadoras elegidas para nuestro debut en el #U17WWC.



🆚 🇨🇴

⏰ 21:00 (horario peninsular español)

📺 @teledeporte | @fifacom_es #NuestraBase pic.twitter.com/nMWwTMBIVv — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 19, 2025

El Grupo E arrancó más temprano con el duelo entre Costa de Marfil y Corea del Sur (1-1). N’Sira Ouedraogo adelantó a las marfileñas con un gol tempranero y el tiempo de descuento empataron las asiáticas gracias a Jang Ye-yun.

La selección de Colombia contará entre sus inicialistas con María Baldovino, quien fue la principal figura tricolor en el Sudamericano Sub-17 que se celebró este año.

La selección de Colombia tendrá su estreno en la primera ronda de este Mundial Femenino Sub-17 en el campo 1 de la Academia Mohammed VI de Rabat, la capital de Marruecos.

