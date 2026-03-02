Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la novena fecha

Millonarios ocupa la casilla 11 con 11 puntos, 13 goles a favor, 11 en contra y nueve partidos jugados. Foto: Camilo Suárez

Aunque no fue un duelo válido por la novena jornada del FPC, el partido que abrió las acciones en el rentado local fue la victoria 2-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. Este partido atrasado de la quinta fecha complicó al equipo bogotano en la tabla de posiciones.

El vigente campeón de la Superliga no puede hilar más de dos victorias y en este momento se encuentra fuera de los puestos de privilegio. Por su parte, Nacional se trepó aún más en el escalafón y a pesar de tener dos partidos menos que la mayoría de los equipos, se acercó mucho al líder de la liga.

Sin embargo, este no sería el único partido del Verdolaga esta semana que pasó, pues también disputó su encuentro válido por la novena fecha. Eso sí, el resultado no fue tan bueno como el que consiguió en Bogotá y perdió la oportunidad de colgarse en la cima del campeonato con siete cotejos jugados.

Partidos de la novena jornada de la Liga Betplay

También en un partido disputado en el máximo escenario de los capitalinos, Millonarios goleó 5-1 a Deportivo Pereira. Con una gran actuación colectiva e individual de muchos jugadores, Millos disputó su mejor encuentro en lo que va del torneo.

En un partido récord para Dayro Moreno, Once Caldas venció 3-0 a Boyacá Chicó, que se sigue hundiendo en la tabla del descenso. Por su parte, el conjunto manizalita se mantiene como uno de los líderes del certamen.

A domicilio, América de Cali derrotó por tres goles (3-0) a Alianza Valledupar. Los tantos fueron obra de Rafael Carrascal, Jorge Valencia y Yeison Guzmán, quien está firmando un gran inicio de campeonato con el cuadro escarlata.

¿Quién es el líder de la Liga Betplay?

A pesar de su empate sin goles como visitante con Águilas Doradas, Internacional de Bogotá se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Siete puntos son los que separan al club bogotano de la clasificación a los playoffs.

Junior de Barranquilla hizo la tarea y venció 2-0 a Jaguares en Montería. Lus Fernando Muriel volvió a ser el encargado de abrir el marcador. Por su lado, Deportivo Independiente Medellín no levanta cabeza y cayó 2-1 como local contra Atlético Bucaramanga.

Deportivo Pasto, escolta de Inter de Bogotá, ganó 3-2 a Cucutá Deportivo y mantiene el paso firme en la Liga Betplay 2026-I. El que no pudo ganar su partido fue Deportivo Cali, que empató 1-1 con Fortaleza en Palmaseca.

Último partido de la novena fecha en la Liga Betplay

Finalmente, Atlético Nacional y Deportes Tolima cerraron la jornada, la cual más la mitad del torneo, con un triunfo 1-0 del Pijao sobre el Verdolaga. Luego de su derrota en Copa Libertadores, Tolima mostró una gran performance.

Del otro lado, Nacional mostró su cara más débil y justo antes de enfrentar a Millonarios por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un duelo que se presenta como el más importante en lo que va de la temporada para ambas escuadras.

Aun así, el Verde de la Montaña se mantiene en el lote de los clasificados y ganando los partidos que adeuda, podría ser el líder de la Liga Betplay 2026-I en solitario gracias a su cantidad de goles a favor y su gran diferencia de gol.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

