Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la séptima fecha

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto repartieron puntos en el partido por el liderato de la Liga Betplay Dimayor 2026-I. Foto: Mauricio Narváez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el último partido de la jornada y el más interesante, Atlético Junior venció 2-1 a América de Cali en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arías resolvieron el partido a partir de dos penales convertidos por sus goleadores: Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

En el otro gran encuentro de la fecha, Deportivo Cali hizo respetar su casa y derrotó 1-0 a Atlético Nacional. Un triunfo vital para mantener a flote el proyecto azucarero de Alberto Gamero. Los de Diego Arias venían de tres victorias al hilo, 10 goles a favor y dos en contra, pero pincharon contra Cali.

Millonarios también salió vencedor de esta séptima jornada de la Liga Betplay 2026-I. Los hombres del recién llegado Fabián Daniel Bustos vencieron 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín y firmaron su segundo triunfo en el torneo. Sin embargo, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras se lesionaron.

¿Quién es el líder de la Liga Betplay 2026-I?

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto se mantienen en la punta del campeonato con 14 puntos cada uno. Muy de cerca los siguen Deportes Tolima y Junior de Barranquilla a dos unidades de distancia y un partido menos.

Por el lado de los dos equipos vallecaucanos, estos permanecen en el grupo de los ocho con paso firme. Situación muy diferente a la que viven los dos clubes de la capital del país, ambos fuera del lote de privilegio.

Finalmente, también es llamativo que Deportivo Independiente Medellín, el cual ganó esta semana su partido de Copa Libertadores, y Atlético Nacional estén por fuera de los ocho. Eso sí, este último aún debe tres compromisos.

El resto de la séptima jornada de la Liga Betplay

Independiente Medellín no pudo pasar del empate a un gol contra Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot. Pasto e Inter de Bogotá se sacaron chispas en un partido por la cima de la liga que terminó 1-1 en la capital de Nariño.

El único partido aplazado de la fecha fue el de Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga. Adicionalmente, Deportes Tolima le ganó 2-1 en los últimos minutos a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Finalmente, Fortaleza venció 2-1 a Boyacá Chicó en un duelo por la permanencia en primera división. Alianza igualó 1-1 contra Cúcuta Deportivo y Santa Fe salió derrotado 3-1 de Montería a manos del recién ascendido Jaguares.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador