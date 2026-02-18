Publicidad

Otro técnico que no sigue en el fútbol colombiano: ya van cinco en menos de ocho fechas

Alianza Valledupar confirmó la destitución del estratega luego del empate 1-1 contra Cúcuta Deportivo.

Diego Alejandro Daza Gómez
18 de febrero de 2026 - 12:54 p. m.
Alianza Valledupar vs. Santa Fe en la Copa BetPlay 2025
Alianza Valledupar vs. Santa Fe en la Copa BetPlay 2025
Foto: Alianza Valledupar
La Liga BetPlay continúa mostrando su rigor con los entrenadores, aun cuando el campeonato no ha llegado ni siquiera a la mitad de su desarrollo. Ya son cinco los directores técnicos que han dejado su cargo por malos resultados en el arranque de la temporada.

El fin de semana, Boyacá Chicó fue protagonista al confirmar la salida de Flabio Torres, luego de una campaña irregular que tiene al equipo en la parte baja de la tabla. A este movimiento se sumó una nueva decisión en los banquillos del fútbol colombiano.

Tras el empate 1-1 contra Cúcuta Deportivo por la séptima fecha del campeonato, Alianza Valledupar anunció la salida de su entrenador, Huberth Boderth.

La decisión fue comunicada oficialmente por el club a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación.

“La institución informa a la opinión pública, a nuestros aficionados y a los medios de comunicación que el profesor Huberth Boderth no continuará como director técnico de Alianza Valledupar”, señaló el club en el texto oficial.

En el mismo comunicado, la dirigencia agradeció al estratega por su paso por el equipo: “Expresamos nuestro agradecimiento al profesor Boderth por su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo”.

Actualmente, Alianza Valledupar marcha último en la Liga BetPlay, con apenas tres puntos en seis partidos disputados y una diferencia de gol de -8, números que precipitaron la decisión de la directiva.

La salida de Boderth se suma a las ya registradas en la presente temporada: Hernán Torres (Millonarios), Nelson Flórez (Cúcuta), Alexis Márquez (Jaguares) y Flabio Torres (Boyacá Chicó), confirmando un inicio de torneo marcado por la inestabilidad en los cuerpos técnicos.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

