Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II tras el Cali 1-1 Bucaramanga

Deportivo Cali ocupa la novena posición del rentado local con ocho puntos en seis partidos jugados. Foto: Deportivo Cali

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Aunque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos, la Liga Betplay 2026-II comienza a tomar forma luego de dos semanas de parón por cuenta del terremoto que azotó Colombia el lunes 10 de agosto. La mayor reflexión luego de siete fechas es que América es el equipo más regular.

Los dirigidos por David González marchan primeros de la tabla de posiciones con cinco puntos de ventaja respecto al segundo, Atlético Nacional, el cual también mantiene un paso firme con 12 puntos. Las mismas unidades de Deportivo Independiente Medellín (tercero) y Millonarios cuarto con 11.

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Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga

El último partido de la jornada dominical fue en el estadio de Deportivo Cali en Palmaseca. El equipo entrenado por el venezolano Rafael Dudamel comenzó el partido perdiendo con un gol al minuto 72, hasta que logró el empate en el 90+9′.

La pena máxima señalada por el árbitro desató el caos en el Valle del Cauca y el cotejo terminó con un expulsado para cada equipo y hasta una invasión de cancha de parte de los hinchas verdiblancos presentes en el estadio.

Vale la pena recordar que Cali aún coquetea con la zona del descenso y el tema sigue siendo una prioridad para la institución y los hinchas. Eso sí, la pérdida de la categoría no parece tan posible como en años anteriores.

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Tabla de posiciones Liga Betplay 2026-II

Partidos pendientes de la fecha

Como parte de la octava jornada de la Liga Betplay 2026-II, Deportivo Pasto recibirá en Nariño a Deportivo Pereira. Ambos clubes están en la zona baja de la tabla y buscarán desesperadamente una victoria para poder salir de allí.

El penúltimo encuentro de la fecha será la visita de Cúcuta Deportivo a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto ‘Pijao’ querrá dejar atrás su eliminación de la Copa Libertadores con un triunfo.

Finalmente, el martes 1 de septiembre, Fortaleza hará las veces de local frente a Once Caldas en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Inmediatamente un día después comenzará la novena jornada con el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios en el estadio El Campín.

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