Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina tras la primera fecha

Las favoritas al título de este año golearon 3-0, mientras que las otras aspirantes comenzaron el rentado doméstico con victorias más modestas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de febrero de 2026 - 02:50 p. m.
Jugadoras de Santa Fe durante el partido de ida ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Jugadoras de Santa Fe durante el partido de ida ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Liga Betplay femenina 2026 ya está en marcha. Llaneros fue el encargado de abrir la primera jornada, venciendo 2-0 a Deportivo Pasto. Real Santander continuó la fecha inicial del rentado nacional con un empate sin goles contra Atlético Bucaramanga, en el clásico femenino de los Santanderes.

En el duelo “Internacional”, Inter de Palmira le dio la bienvenida a la liga femenina a Inter de Bogotá, derrotándolo 1-0. Millonarios empezó su búsqueda de la primera estrella con una victoria 2-0 sobre Orsomarso. El partido se jugó en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Vínculos relacionados

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la séptima fecha
¿Por qué son tan importantes los jugadores libres en el fútbol profesional colombiano?
Internacional y Pasto repartieron puntos; Medellín estira su mala racha: así va la liga

Hablando de equipos bogotanos, el debut de Independiente Santa Fe fue muy positivo. Las subcampeonas del campeonato golearon 3-0 a Once Caldas en su compromiso inicial. En uno de los clásicos de la fecha, Deportivo Cali arrancó la defensa del título con un triunfo 3-1 ante Independiente Medellín.

¿Quién es el líder de la Liga femenina en Colombia?

Otro de los candidatos al título, América de Cali, comenzó su travesía en la competencia con una goleada 3-0 sobre Junior de Barranquilla. El club vallecaucano quiere volver a ser campeón, algo que no hace desde 2022.

Finalmente, Atlético Nacional, otra escuadra colombiana que busca su primera corona femenina, también venció por tres goles a Fortaleza. Las de Antioquia pican en punta junto a América y Santa Fe, que también ganaron sus partidos 3-0.

Muy de cerca los siguen Cali, Llaneros y Millonarios que también obtuvieron los tres puntos en su primera salida. Estas son las demás posiciones de la Liga Betplay Dimayor femenina 2026 luego de la primera fecha del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina

Segunda fecha de la Liga Betplay femenina

Sábado 21 de febrero de 2026

  • Internacional de Bogotá vs. Millonarios (5:30 p.m.)
  • Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Miércoles 25 de febrero de 2026

  • Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (4:00 p.m.)

Sábado 28 de febrero de 2026

  • Fortaleza vs. Once Caldas

Domingo 1 de marzo de 2026

  • Medellín vs. Real Santander
  • Orsomarso vs. Deportivo Cali
  • Deportivo Pasto vs. Inter de Palmira
  • Junior de Barranquilla vs. Llaneros

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Liga Betplay femenina

tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina

tabla de la Liga Betplay femenina

primera fecha de la Liga Betplay femenina

partidos de la Liga Betplay femenina

Liga Betplay femenina 2026

Millonarios femenino

Millos femenino

Santa Fe femenino

quién es el líder de la Liga femenina en Colombia

líder de la Liga femenina en Colombia

Cali femenino

América femenino

Nacional femenino

segunda fecha de la Liga Betplay femenina

partidos de la segunda fecha de la Liga Betplay femenina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.