Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina tras la primera fecha

La Liga Betplay femenina 2026 ya está en marcha. Llaneros fue el encargado de abrir la primera jornada, venciendo 2-0 a Deportivo Pasto. Real Santander continuó la fecha inicial del rentado nacional con un empate sin goles contra Atlético Bucaramanga, en el clásico femenino de los Santanderes.

En el duelo “Internacional”, Inter de Palmira le dio la bienvenida a la liga femenina a Inter de Bogotá, derrotándolo 1-0. Millonarios empezó su búsqueda de la primera estrella con una victoria 2-0 sobre Orsomarso. El partido se jugó en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Hablando de equipos bogotanos, el debut de Independiente Santa Fe fue muy positivo. Las subcampeonas del campeonato golearon 3-0 a Once Caldas en su compromiso inicial. En uno de los clásicos de la fecha, Deportivo Cali arrancó la defensa del título con un triunfo 3-1 ante Independiente Medellín.

¿Quién es el líder de la Liga femenina en Colombia?

Otro de los candidatos al título, América de Cali, comenzó su travesía en la competencia con una goleada 3-0 sobre Junior de Barranquilla. El club vallecaucano quiere volver a ser campeón, algo que no hace desde 2022.

Finalmente, Atlético Nacional, otra escuadra colombiana que busca su primera corona femenina, también venció por tres goles a Fortaleza. Las de Antioquia pican en punta junto a América y Santa Fe, que también ganaron sus partidos 3-0.

Muy de cerca los siguen Cali, Llaneros y Millonarios que también obtuvieron los tres puntos en su primera salida. Estas son las demás posiciones de la Liga Betplay Dimayor femenina 2026 luego de la primera fecha del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina

Segunda fecha de la Liga Betplay femenina

Sábado 21 de febrero de 2026

Internacional de Bogotá vs. Millonarios ( 5:30 p.m. )

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Miércoles 25 de febrero de 2026

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (4:00 p.m.)

Sábado 28 de febrero de 2026

Fortaleza vs. Once Caldas

Domingo 1 de marzo de 2026

Medellín vs. Real Santander

Orsomarso vs. Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs. Inter de Palmira

Junior de Barranquilla vs. Llaneros

