Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la quinta fecha

Finalizó la quinta fecha de la Liga BetPlay y la tabla de posiciones dejó varias sorpresas. Internacional de Bogotá se consolida como líder del campeonato tras conseguir un importante triunfo 2-1 como visitante contra Independiente Medellín. Con este resultado, el conjunto capitalino suma 10 puntos de 15 posibles y se ubica en lo más alto de la clasificación.

En la segunda posición aparece Deportivo Pasto, que empató 0-0 contra Atlético Bucaramanga, equipo que actualmente ocupa el tercer lugar. Junior de Barranquilla es cuarto luego de golear 3-0 a Boyacá Chicó, colero del torneo. Con la misma cantidad de puntos que el conjunto rojiblanco está Llaneros, que venció 1-0 a Deportes Tolima como visitante y se ubica en la quinta casilla.

Tolima, pese a la derrota, permanece sexto con ocho unidades, seguido por Águilas Doradas, que también suma ocho puntos. Más atrás, seis equipos comparten siete unidades, y la diferencia de gol es el criterio que marca la diferencia: Deportivo Cali, gracias a ese ítem, cierra el grupo de los ocho mejores.

No obstante, la tabla aún no está completa, ya que varios equipos no han disputado todos sus partidos. La Dimayor se ha visto obligada a aplazar algunos encuentros, principalmente por el mal estado del gramado del estadio El Campín. Por esta razón, Atlético Nacional y América de Cali no tuvieron acción en la quinta fecha. En contraste, Santa Fe y Fortaleza, rivales de estos equipos, optaron por adelantar su partido correspondiente a la fecha 9 para no retrasarse en el calendario.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

